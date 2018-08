Brasil: Documentos sobre ditadura disponibilizados

Documentos Revelados.

O site DR foi criado em 2009 com o objetivo de facilitar o acesso a documentos produzidos pelo aparelho repressivo da ditadura militar e também aos documentos dos movimentos da resistência. Eu criei o site com objetivo de disponibilizar meu acervo particular e os documentos que fui colhendo nos vinte anos de minha garimpagem pelos arquivos. Para acessar os documentos basta clicar nos links abaixo.



6591 MILITARES DEMOCRATAS FORAM PUNIDOS PELA DITADURA. 3340 DA AERONÁUTICA, 2214 DA MARINHA, 800 DO EXÉRCITO E 237 DAS POLÍCIAS ESTADUAIS



81 ATESTADOS IDEOLÓGICOS, INSTRUMENTO DA DITADURA MILITAR PARA CONTROLE DA POPULAÇÃO



PARECER SOBRE CENSURA À CINCO LETRAS MUSICAIS DE ADONIRAM BARBOSA



/ORIENTAÇÕES E NORMAS PARA A CENSURA E APLICAÇÃO DO ATO INSTITUCIONAL NUMERO 5