Partido FARC reafirma seu compromisso com a paz na Colômbia

Bogotá, 14 jul (Prensa Latina) O partido Força Alternativa Revolucionária do Comum (FARC) reafirmou seu compromisso com o processo de paz na Colômbia, em momentos em que continua a preparação de sua segunda Assembleia Nacional.

Durante o IV Pleno do Conselho Nacional dos Comuns dessa formação política no município Tocaima (centro), assegurou-se o respaldo ao processo de reincorporação e a busca da verdade em compromisso com as vítimas, eixo principal do acordo de paz assinado em 2016 entre o Estado e a ex-guerrilh Forças Armadas Revolucionárias da Colômbia-Exército do Povo (FARC-EP).



'Continuamos comprometidos com a paz!' - escreveu no Twitter a senadora Sandra Ramírez.



Rodrigo Londoño (Timochenko), presidente da FARC, informou que no encontro trataram temas como a Assembleia Nacional que realizarão no final deste ano e os desafios frente ao processo eleitoral face às eleições regionais de outubro próximo.



Estamos iniciando um processo eleitoral sumamente complexo, em condições muito difíceis, com falta de garantias, apontou.



A preparação para nossa participação nas próximas eleições, a implementação do acordo e os desafios nos processos de reincorporação são temas fundamentais nesta sessão do pleno, expressou através do Twitter Jairo Cala, representante à Câmera por esse partido.



Outros dos temas tratados no encontro foi a segurança dos ex-combatentes.



Segundo as cifras contidas no mais recente relatório da Missão de Verificação da ONU na Colômbia, 123 ex-combatentes foram assassinados, 10 estão desaparecidos e 17 foram vítimas de tentativas de homicídios desde a assinatura do acordo de paz.



Unido a isso, o partido FARC informou que, com os últimos casos, são cerca de 140 os assassinados.



Durante um intercâmbio com uma representação do Conselho de Segurança da ONU que realiza uma visita a este país, Victoria Sandino, senadora por essa formação política, exortou ao Conselho para que apele pela implementação integral dos acordos de Havana, tendo em vista a crise humanitária que se vive nos territórios da Colômbia.



mem/mfb/mm

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=24643&SEO=partido-farc-reafirma-seu-compromisso-com-a-paz-na-colombia