Clube de Leitura e Flores de Livro em semana de estreia d'A Escola da Noite

A estreia do novo espectáculo d'A Escola da Noite - "Cinzas...", de Harold Pinter - o Clube de Leitura Teatral com Miguel Castro Caldas e as "Flores de Livro" nos Sábados para a Infância marcam a semana do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra.



CINZAS..., de Harold Pinter



Estreia a 17 de Maio, quinta-feira, o novo espectáculo d'A Escola da Noite, com encenação de Rogério de Carvalho. "Cinzas..." reúne quatro peças do dramaturgo inglês Harold Pinter (1930-2008), escritas em momentos distintos da carreira do escritor: "A Black and White" (1959), "Língua da Montanha" (1988), "A Nova Ordem Mundial" (1991) e "Cinza às Cinzas" (1996). Em todas elas encontramos personagens confrontadas com diferentes formas de opressão e violência - refinada ou brutal; íntima, social ou de Estado; física ou psicológica. Sem referências explícitas a tempos e lugares e assentes nos notáveis diálogos que marcam a obra de Pinter, os quatro textos seleccionados visitam cenários de pobreza, de tortura, de humilhações, de desamparo dos mais fracos perante várias formas de agressão com as quais todas as sociedades convivem.

Duas idosas que se abrigam da cidade grande na leitaria onde diariamente comem a sua sopa e se entretêm a ver passar os autocarros, a mãe e a mulher que visitam os seus familiares na prisão política, a conversa dos interrogadores frente ao interrogado que os escuta de olhos vendados e a conversa doméstica de um casal de meia idade que desvenda memórias (reais ou imaginárias) do horror inominável são os quatro pontos de partida para esta primeira incursão d'A Escola da Noite no universo de Harold Pinter.



Com espaço cénico de Ana Rosa Assunção, Jorge Ribeiro e Rogério de Carvalho, figurinos e adereços de Ana Rosa Assunção, desenho de luz de Jorge Ribeiro e sonoplastia de Rogério de Carvalho e Zé Diogo, o espectáculo conta com as interpretações de Igor Lebreaud, Maria João Robalo, Miguel Magalhães, Ricardo Kalash e Sofia Lobo.

É recomendado para maiores de 16 anos e estará em cena até 10 de Junho, de quarta a sábado às 21h30 e aos domingos às 16h00. Os bilhetes custam entre 5 e 10 Euros e podem ser reservados pelos contactos habituais do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt.



MIGUEL CASTRO CALDAS NO CLUBE DE LEITURA

Miguel Castro Caldas - escritor, professor de dramaturgia, tradutor, intérprete e encenador - é o convidado de Maio do Clube de Leitura Teatral, dando continuidade ao ciclo dedicado à dramaturgia portuguesa contemporânea, iniciado em Outubro de 2017. Serão lidas duas peças da sua autoria - "Terreno Selvagem" e "não costumo falar contigo" - na sessão que terá lugar no TCSB na terça-feira, dia 15 de Maio, pelas 18h30. Como habitualmente, tanto a participação como leitor/a como a assistência à leitura pública são gratuitas, solicitando-se apenas a inscrição prévia, através do e-mail do Clube: clube.leitura.teatral@gmail.com.

O Clube de Leitura Teatral é uma co-organização entre o TAGV e A Escola da Noite/TCSB, actualmente na sua terceira temporada. Uma vês por mês, alternando entre dois espaços, são apresentadas leituras de textos dramáticos. Qualquer pessoa pode participar como leitora, independentemente de ter ou não experiência de representação, e todas as sessões públicas têm entrada livre.



FLORES DE LIVRO NOS SÁBADOS PARA A INFÂNCIA

A 19 de Maio, Cláudia Sousa regressa ao Bar/Livraria do Teatro para uma nova sessão de "Flores de Livro - leitura para a infância", indicada para maiores de 2 anos. Da sua inconfundível mala saem sempre livros cheios de histórias e de desenhos para encantar miúdos e graúdos, sentados na roda de almofadas azuis que são já uma das imagens de marca dos Sábados para a Infância no TCSB.

A sessão começa às 11h00 e os bilhetes custam 3 Euros (individual) ou 5 Euros (adulto/a + criança). É possível reservar lugar, pelos contactos habituais do Teatro da Cerca de São Bernardo.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo

Programação de 14 a 20 de Maio de 2018