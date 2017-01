Grupo Flagworld aposta no segmento do turismo, com a aquisição das agências de viagens Meliá.

Flagworld continua a sua aposta na área das viagens, através da aquisição das quatro agências de viagens Meliá, em Coimbra, Leiria, Lisboa e Loulé.

Tendo iniciado o seu percurso nesta área de negócio em 2015, com a abertura da Flagviagens, vê agora reforçada a sua estratégia, ao continuar a ser uma referência nos serviços de circuitos para grupos e receptivo de grupos em Portugal, e ao consolidar o seu projecto na área do retalho, através da aquisição das 4 agências de viagens Meliá em Portugal.

Crescer e posicionar o negócio na área do turismo, através da criação de uma rede de Agências de Viagens com lojas em diversos pontos do país, é o grande objectivo do Grupo Flagworld.

SOBRE O GRUPO FLAGWORLD

Um Grupo Multinegócios na área do turismo, que conta atualmente com 8 unidades hoteleiras, de Norte a Sul do País, representando em exclusivo a marca internacional Golden Tulip.

Do portfolio de empresas do Grupo Flagworld, fazem, ainda, parte as empresas Rentandgo, Rentecocar, Lam Club e Flagviagens.