Chanucá e suas reflexões

De quando em quando, o mundo se pergunta como os judeus sobreviveram diante de tantos povos mais poderosos do que eles.

Babilônia, Roma, Grécia, Egito, Vikings, União Super Soviética, todos esses tiveram momentos de resplandecência e desapareceram na História.

E o povo judeu aqui está, com toda a perseguição que sofreu e com todo tipo de exílio, aí está, presente e vibrante ao redor do mundo.

Podemos atribuir esta longevidade à perpetuação de nossos rituais, tradições e nossa lealdade à sua religião que acredita profundamente nos milagres.

Chanucá é um exemplo disso. Quando o povo grego em 180 Ac se instalou em nossas terras, não tentaram simplesmente nos dominar geograficamente . Vieram, sob o comando do Rei Antioco, para fazer prevalecer sua cultura e suas crenças e fazer com que o judeu assimilasse o Helenismo.

A riqueza da cultura helênica e sua faceta cultural e cosmopolita tornou-se interessante para muitos judeus.

Entretanto, o povo judeu como um todo, não poderia abrir mão de sua identidade. Quando os gregos começam a proibir nossos ritos, começam a queimar qualquer Torá que encontrassem, ordenar aos judeus que era proibida a kashrut e profanar nosso Templo Sagrado, Matatias e os macabeus se revoltaram. Estes heróis lutaram e conseguiram restabelecer o judaísmo na Judéia.

Então acontece o milagre de Chanucá. Ao adentrarem o Templo Sagrado e tentarem acender a Menorá por oito dias, perceberam que o único recipiente sagrado tinha óleo para um só dia. Milagrosamente, o óleo encontrado durou 8 dias.

Chanucá então surge para comemorar estes dois milagres, um deles é a vitória dos macabeus, um pequeno exército contra os poderosos gregos e o outro, que tem uma origem mais divina, tem a ver com a luz que queimou por oito dias.

Hoje em dia, além de celebrarmos estes dois eventos, ponderamos sobre a existência de milagres e nos damos conta então que em nosso dia a dia, encontramos todo tipo de milagre.

Chanucá traz à tona a reflexão da luz em nossas vidas e dos milagres que nos rodeiam.

Que neste dia 12 de Dezembro, possamos todos ver nosso presente e identificar como somos abençoados como povo ao permanecermos fiéis às nossas tradições e rituais. Que possamos identificar essa gama de milagres simples e cotidianos, mas ainda assim milagres. Que possamos encontrar o verdadeiro significado da luz em nossas vidas.

Chag Sameach!

Floriano Pesaro

Secretário de Estado de Desenvolvimento Social

Deputado Federal