Cine Teatro Solar Boa Vista recebe festa com sucessos da black music neste sábado (17)

Com intuito de valorizar e relembrar as raízes da black music, a festa 'Maloca Green' realiza sua primeira edição neste sábado (17), a partir das 22h, no espaço cultural Cine Teatro Solar Boa Vista, em Salvador.

A 'Maloca Green' promete evidenciar um grande elemento da cultura hip-hop, o DJ, não se limitando somente ao estilo musical. Nesta edição o tema será pagode baiano. As DJs responsáveis pelo agito da noite serão Belle, Bruxa Braba e Helena Vieira.

Além de reforçar a atuação e o protagonismo de DJs mulheres, a festa é produzida por Vitória Cardoso, mulher negra, que visa a expansão da cultura e do lazer entre jovens negros e excluídos, e por Kemilly Serimath, que conduz a direção de arte, enaltecendo a beleza e criatividade de jovens periféricos.

"Essa festa é feita com objetivo de criar um espaço de celebração, oferendo um espaço confortável onde todos se sintam à vontade para serem livres e felizes, sem nenhum tipo de repressão e opressão e assim manifestar sua liberdade de expressão", afirma Vitória Cardoso, produtora da festa.

O projeto foi idealizado pela produtora cultural Vitória Cardoso, juntamente com amigas, com intuito de lançar um novo estilo de festa que pretende agitar as noites quentes de Salvador, como mais uma opção de lazer. O evento contará com mais de cinco edições e a cada edição, será escolhido um estilo musical diferente.

Os ingressos podem ser adquiridos por meio do site Sympla, por R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira), ou no local, no dia do evento, por R$ 15 até às 00h, após R$ 20.

Serviço

Festa 'Maloca Green' com DJs Belle, Bruxa Braba e Helena Vieira

Data: 17 de agosto (sábado)

Horário: a partir das 22h

Local: Cine Teatro Solar Boa Vista (Parque Solar Boa Vista, s/nº, Engenho Velho de Brotas)

Ingressos: R$ 10 (meia) e R$ 20 (inteira) - Sympla/ R$ 15 até às 00h, após R$ 20 - no local

Informações: (71) 99171-3790

Classificação: 18 anos

Realização e produção: Maloca Green

*Valores e atrações sujeitos a alteração sem o prévio aviso.

(Fotos: Divulgação)