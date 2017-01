Iniciativa solidária da KidZania já levou cerca de 1300 crianças ao parque temático

Lisboa, 12 de janeiro de 2017 - A KidZania promoveu pelo sétimo ano consecutivo a iniciativa "KidZania Solidária", um projeto de responsabilidade social, no qual os mais novos são encorajados a doar alguns dos seus kidZos, moeda oficial do parque temático, em prol de oferecer visitas gratuitas a crianças social e economicamente carenciadas.

Este ano, as crianças que visitaram a KidZania entre 24 de novembro e 2 de janeiro doaram um total de 36.998 kidZos, totalizando um total de 123 entradas doadas, que serão usfruidas no decurso de 2017 pro crianças e jovens apoiados pela instituição Pressley Ridge Portugal.

Esta ação teve como foco principal sensibilizar e incentivar os mais novos a desenvolver uma consciência mais solidária, para que futuramente, sejam cidadãos com principios e valores solidários para quem mais necessita.

Com a iniciativa "KidZania Solidária" o parque temático reforça as ações de sensibilização promovidas ao longo do ano junto dos mais novos, sublinhando a importância de partilhar, ajudar e dar oportunidade a outras crianças que se encontram numa situação social ou de saúde menos favorável. Desta forma, a KidZania dá um contributo para a formação das crianças enquanto futuros cidadãos responsáveis e envolvidos com a comunidade onde se inserem.

Nas sete edições passadas foram doados cerca de 270 mil kidZos, que proporcionaram a cerca de 1300 crianças de diferentes instituições nacionais uma visita à KidZania, como a Fundação do Gil, CrescerSer, Aldeias de Crianças SOS, Crianças da Vila, Associação Novo Futuro, Casa das Cores, Terra dos Sonhos, Make-A-Wish, Acreditar, Associação Inês Botelho e Instituição da Misericórdia e de S. Roque de Lisboa.

Ricardo Brasil - r.brasil@cidot.estudiodecomunicacao.pt