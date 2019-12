Mundo pede o voto no Partido Trabalhista Britânico

Londres, 12 de dezembro (Prensa Latina) Militantes da esquerda, incluindo ex-presidentes, ministros e parlamentares do mundo, pediram hoje aos britânicos que votem no Partido Trabalhista e em seu líder, Jeremy Corbyn, nas eleições gerais do Reino Unido.

Após uma década de austeridade, a eleição de Jeremy Corbyn como primeiro-ministro enviaria uma mensagem de esperança ao mundo inteiro de que um futuro de justiça social é possível, diz a carta aberta divulgada no dia em que cerca de 46 milhões de eleitores britânicos são chamado para eleger os 650 membros da Câmara dos Comuns.







A mensagem, assinada pelas ex-presidentes Dilma Rousseff e Rafael Correa, do Brasil e Equador, respectivamente; e para o líder do partido espanhol Podemos, Pablo Iglesias, entre outros, também aponta que uma vitória dos trabalhistas inspiraria milhões de pessoas lutando por um futuro além do neoliberalismo.







Diante do crescente ressurgimento da extrema direita em muitos países, governos progressistas com agendas sociais transformadoras nunca foram tão necessários, afirma o texto publicado no site da revista socialista britânica Tribune.







A declaração destaca a promessa do Trabalho de proteger o meio ambiente através da implementação de uma Revolução Industrial Verde, que, dizem os líderes da esquerda internacional, será um divisor de águas na batalha para salvar o planeta e, em particular, os mais pobres. das consequências das mudanças climáticas.







Entre os mais de 60 signatários da carta estão também o ex-chanceler equatoriano Guillaume Long, o cientista político americano Noam Chomsky, o ex-ministro sul-africano Andrew Feinstein e o vice-presidente executivo da união americana AFL-CIO, Teferi Gebre.







Os trabalhistas tentam derrubar seus rivais eternos do Partido Conservador na quinta-feira, em eleições marcadas pela crise do Brexit, que foi o catalisador para o avanço de um exercício que foi planejado inicialmente para maio de 2022.







A votação, que começou às 07:00, horário local, com a abertura das escolas nos 650 distritos eleitorais do país e fechará às 22:00 horas, ocorre com fluxo suficiente de eleitores, apesar dos adversos condições climáticas.







Embora as pesquisas prevejam a vitória dos conservadores, o primeiro-ministro conservador, Boris Johnson, alertou seus correlefionários que a oferta é muito estreita e que havia o risco de que nenhuma das partes concorrentes atinja a maioria absoluta na Câmara dos Deputados. .







Para obter a maioria absoluta, uma das partes deve obter pelo menos 326 assentos, metade mais um total de assentos na câmara baixa. Caso ninguém atinja esse valor, os líderes tentariam selar alianças políticas entre eles e formar um governo de coalisão.







