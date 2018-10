Assad: No conflito sírio só quem perde é o Ocidente

O presidente sírio, Bashar Assad, explicou a "histeria" do Ocidente em relação à situação na província de Idlib. Segundo o líder do país, o resultado do combate pela província, que agora é controlada por vários grupos radicais, é crucialmente importante para países ocidentais.

Bashar Assad, citado pela agência SANA, assinalou que a vitória das forças sírias na luta pela província estragará os planos do Ocidente quanto à Síria.

Além disso, o presidente comentou o acordo da Rússia e Turquia sobre a zona desmilitarizada em Idlib. Assad destacou que o acordo que permitiu evitar o derramamento de sangue, é uma medida temporária. "Esta província, assim como as outras que permanecem sob o domínio dos terroristas, voltará a ser controlada pelo governo", disse ele, citado pela SANA.

http://www.iranews.com.br/nesse-jenga-sirio-so-quem-perde-e-o-ocidente/