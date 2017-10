Jovem russa morta a pendurar-se semi-nua de carro

Uma jovem russa morreu quando pendurou-se semi-nua da janela de um carro na República Dominicana quando viajava para Punta Cana. A vítima chamou-se Natália Borodina, da Rússia. O vídeo foi postado pelo Live Leaks (NSFW).

Live Leaks

Natália Borodina, 35, nasceu em Zlatoust na região de Chelyabinsk. A tragédia aconteceu na tarde de dia 10 de Outubro quando Natália e sua companheira, uma ucraniana, viajavam de carro para Punta Cana. A certo momento, Natália, vestida só nas calcinhas, decidiu pendurar-se da janela do carro quando a companheira a filmava. Segundos depois, bateu com a cabeça num poste ao lado da estrada. Foi hospitalizada mas não conseguiram salvá-la. O seu crânia abriu-se com o impacto.

Natália Borodina foi agente de imobiliária e recentemente vivia em Cannes, França onde vendia imobiliária principalmente a russos.

Pravda.Ru