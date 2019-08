Ballet Nacional de Cuba encerra Festival Havana Marionetista

Havana, 11 ago (Prensa Latina) A segunda Jornada Havana Marionetista: figuras entre paralelepípedos conclui hoje nesta capital, com uma apresentação do Ballet Nacional de Cuba (BNC).

A atuação está prevista para as 17:00 horas (local), no Teatro Martí, onde a companhia apresentará um espetáculo no qual o ballet fará um movimento ao mundo do teatro a partir de uma coreografa do maestro Alberto Méndez.



De acordo com a informação fornecida pelo BNC, o espetáculo inicia com uma cena onde um fantoche e um bailarino interpretam, com a música do russo Piotr Ilich Chaikovski, uma passagem do Lago dos Cisnes.



A seguir poderá ser apreciado o ballet Bonecos, A morte do cisne, e A filha do Danubio com promissores talentos da companhia nos papéis protagonistas.



O Festival Havana Marionetista: figurinos entre paralelepípedos se realiza nesta capital desde o dia 5 de agosto com a participação de grupos de toda Cuba, e artistas da Argentina, México e República Dominicana.



Convocada pelo Centro de Teatro de Havana e o grupo La Proa, a segunda edição do evento está dedicada aos 500 anos de Havana e às crianças campeãs em concursos artísticos, esportivos e de conhecimentos.



