Lápis Batom também protege os lábios no inverno

O produto do Spa das Sobrancelhas é formulado com Manteiga de Karité e FPS8

A chegada do inverno traz baixas temperaturas que provocam rachaduras e ressecamentos nos lábios. Hidratar constantemente a boca é uma medida simples e muito efetiva para acabar com o problema. O Lápis Batom do Spa das Sobrancelhas foi desenvolvido especialmente para trazer praticidade, beleza e proteção para o dia a dia das mulheres.

O produto é formulado com Manteiga de Karité e FPS8. A manteiga oferece uma sensação agradável para os lábios, melhorando o ressecamento e dando maciez junto com o FPS8. Com isso, os lábios ficam ainda mais protegidos e hidratados. O batom está disponível em três cores: morango, cereja e uva.

A empresária Jane Muniz, 37 anos, cofundadora do Spa das Sobrancelhas, ressalta a importância da mulher estar sempre bonita usando produtos que também protegem a pele:

- O Lápis Batom foi estrategicamente desenvolvido para a mulher brasileira usar em todas as estações do ano. Ele é reformulado com Manteiga de Karité, que tem alto teor de hidratação, além de conter fator de proteção. Para completar, nosso produto é *soft matte*, o que dá um efeito nutritivo e volumoso aos lábios.

Serviço

O produto custa R$ 20. Ele é vendido em todas as unidades e quiosques do Spa das Sobrancelhas.

Thiago Freitas Assessor e Jornalista