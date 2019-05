Termina 39 Feira Internacional de Turismo de Cuba

Havana, 11 may (Imprensa Latina) Depois de uma agitada semana de encontros e visitas, hoje conclui nesta capital a 39 Feira Internacional de Turismo de Cuba (FITCuba 2019).

Turoperadores e agentes de viagens de todo mundo, acompasaron o gosto por este país como destino de recreio em companhia de diretores, hoteleiros e jornalistas dos cinco continentes.



Havana como centro, por seus 500 anos (16 de novembro) resultou um palco apropriado da reunião, que teve como eixo às viagens de Congressos, Eventos e Incentivos, e a Espanha como país convidado de honra.



Delegados de todas partes percorreram não só os salões do complexo histórico-militar Morro-Cabaña, sede da cita, sina que se moveram por outros lugares como a ocidental província de Pinar do Rio e o balneario de Varadero.



Diálogos, negociações e outros contatos puseram de manifesto o realce da indústria das viagens em Cuba que pretende fechar este 2019 com a atenção, pela primeira vez, a cinco milhões de visitantes estrangeiros.



Um país com mais de 70 mil habitações hoteleiras e uma variedade em sua paisagem e atrativos, destaca no entanto por sobretudo por dois elementos, sua segurança e a amabilidad dos povoadores.



Daí que o fechamento de FITCuba 2019 represente um novo ponto de partida para as autoridades e suas contrapartes estrangeiras para seguir impulsionando o torque crescente do turismo cubano.



