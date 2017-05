Entrega de Prémios FATAL 2017 (18.º Festival Anual de Teatro Académico de Lisboa) que terá lugar no sábado, dia 13 de maio, em Lisboa, pelas 18h30, no Caleidoscópio (Campo Grande, Lisboa).

Após três semanas com muitos espetáculos, workshops, encontros e outros eventos paralelos, a 18.ª edição do FATAL prossegue com a sessão de entrega de prémios, onde irão ser revelados o Prémio FATAL (destinado a consagrar o melhor espetáculo apresentado no âmbito do Festival), o Prémio FATAL Cidade de Lisboa (distingue o espetáculo mais inovador) e o Prémio FATAL do Público (reconhece a peça mais pontuada pelos espetadores).

Após a sessão de entrega de prémios, pelas 21h30, o festival encerra com a apresentação do espectáculo "De Novo Mar" no Teatro da Comuna, pelo GEFAC da Universidade de Coimbra.

ainda para a Apresentação do Workshop Indisciplinar, a ter lugar também dia 13 de maio, pelas 15h30, no Caleidoscópio.