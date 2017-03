Reforço no Atendimento às Vítimas de Violência Doméstica

O Projeto de Resolução apresentado pelo Os Verdes que prevê o reforço do número de agentes da PSP e da GNR com formação específica para atendimento e apoio às vítimas de violência doméstica, de modo a garantir que todas as esquadras estão dotadas de agentes de segurança com capacidade e sensibilidade para prestar o auxílio necessário, assim como o assumir do objetivo de dotar todas as esquadras da PSP e postos da GNR de Salas de Apoio à Vítima (SAV), apresentando para o efeito uma calendarização, a tornar pública, cobrindo todo o território nacional, foi hoje aprovado na Assembleia da República.

O PEV considera muito importante esta aprovação, na medida em que ele exorta o Governo a promover um investimento mais intenso no que se refere ao atendimento e apoio prestado pelas forças de segurança às vítimas de violência doméstica.

O Grupo Parlamentar "Os Verdes"