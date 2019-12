Kopenhagen lança 21 produtos surpreendentes para o Natal

Com portfólio de 47 itens, sendo 21 lançamentos, marca traz sabor e inovação para as celebrações de fim de ano

A melhor e mais gostosa época do ano chegou! É tempo de festas, para celebrar com os amigos e a família, e conhecer o Delicioso Espetáculo do Natal Kopenhagen, repleto de novidades, que foram preparadas especialmente para as celebrações de fim de ano dos fãs.

Nesse Natal, a empresa irá proporcionar momentos mágicos e apetitosos para o consumidor, levando o fascínio da data para a casa de cada família, com 21 lançamentos que foram desenvolvidos ao longo de 18 meses, para oferecer a melhor experiência aos clientes. A explosão de sabores chegará em forma de panettones, presentes, figuras e enfeites de Natal.

"Para 2019 apostamos em um mix de produtos para ampliar a experiência do consumidor. São novos sabores de panettones, figuras, enfeites e produtos, como o Krocanttone, que também é destaque acompanhando as deliciosas bebidas de nossas cafeterias. Vamos fazer um Natal memorável, único e inesquecível para os fãs da marca", afirma Renata Vichi, vice-presidente do Grupo CRM.

Panettones

Os panettones, principais itens na mesa de doces do Natal, chegam às lojas com seus sabores de dar água na boca. Em oito variações: Língua de Gato Exagero, 70% Cacau, Soul Good, Pistache, Frutas, Língua de Gato, Palha Italiana e Mousse, os Panettones Kopenhagen são fofinhos, com muitas frutas ou gotas de chocolate Kopenhagen e recheios especialmente elaborados para as receitas. A massa foi desenvolvida ao longo de anos, e cada sabor possui uma combinação de ingredientes cuidadosamente selecionada para ressaltar o seu melhor.

Sucesso do último ano, o Panettone Língua de Gato Exagero (1,5kg) retorna como destaque na comunicação da campanha. Com seu recheio de chocolate ao leite surpreendente, combinado com a irresistível cobertura de chocolate com extra de Língua de Gato, o produto enche os olhos e é perfeito para os fãs de chocolate (R$ 119,90).

Os panettones Palha Italiana (750g), por R$ 84,90, e Pistache (860g), por R$ 94,90, são as novidades da temporada e opções certeiras para quem busca sabores surpreendentes. O Krocanttone (200g), minitorrada de panettone coberta com chocolate ao leite, é outro lançamento da linha para levar para casa e saborear em qualquer momento do dia, por R$ 54,90.

Cada panettone traz em sua embalagem a tecnologia e inovação, que são parte do DNA Kopenhagen, com figuras pop-up e Realidade Aumentada acessada via QR Code, uma experiência única de sons e movimentos, com os personagens representando cada uma das variações.

Soul Good

Um dos grandes lançamentos de 2019, a linha Soul Good é clean label, zero adição de açúcares, zero lactose, sem aromatizantes nem adoçantes artificiais, fonte de fibras e com ingredientes naturais selecionados, e chega no Natal com três lançamentos para quem busca o equilíbrio ao combinar o que faz bem para o paladar e para o corpo. As novidades são o Tablete Artesanal Soul Good (45g), com pedaços de pistache, por R$ 15,90, Bombons Soul Good (165g), com três novos recheios, por R$ 66,90, e o Panettone Soul Good (400g), elaborado com frutas cristalizadas e uvas-passas, para dietas de ingestão controlada de açúcar, por R$ 69,90.

Lingato

O gatinho Lingato, mascote da marca, vem trazendo novidades para os pequenos admiradores da Kopenhagen. A Maleta Lingato (130g), kit completo para os verdadeiros fãs, traz um mix de produtos que promete agradar a todos os paladares, por R$ 59,90. O filhote também aparece fantasiado no Papai Noel Lingato (63g), uma caixa de chocolates ao leite em formato de minilínguas de gato, por R$ 19,90.

Presentes

Para os consumidores que buscam presentes diferenciados, a Kopenhagen apresenta quatro lançamentos. Escolhas para fugir do tradicional são as árvores musicais (360g), encontradas nas versões Árvore Musical Língua de Gato Minitrufa Amarga, Árvore Musical Língua de Gato Minitrufa Avelã e Árvore Musical Língua de Gato Minitrufa ao Leite, por R$ 79,90 (cada).

Uma caixa com Seleção de Bombons Transfers (192g), com quatro sabores, por R$ 74,90, e o Tablete Artesanal (45g) amargo, com caramelo crocante salgado e ao leite, são outras novidades da linha, por R$ 15,90 (cada).

Figuras e Enfeites

A linha de figuras e presentes, repleta de histórias e significados e queridinha do consumidor Kopenhagen, está com seis novos produtos para os fãs levarem para casa toda a magia do Delicioso Espetáculo do Natal. Os enfeites para pendurar na árvore de natal ganham as variações Flocos de Arroz (50g) e Nano Lajotinha (48g), da linha Keep Kop, sucesso entre o público de todas as idades pela conveniência e praticidade das embalagens, por R$ 19,90 (cada). As figuras natalinas estão presentes na Minicoleção Figuras Natalinas (60g) nos sabores de chocolate ao leite e amargo, por R$ 26,90 (cada). Os Sinos Recheados (110g) ganham as opções de chocolate ao leite trufado e palha italiana, perfeitos para deixar a mesa de Natal ainda mais linda e saborosa, por R$ 29,90 (cada).

Para tornar a celebração ainda mais encantadora, a Kopenhagen dispõe de três modelos de cestas recheadas com seus deliciosos produtos, com diferentes faixas de preço.

Os produtos estão disponíveis nas lojas Kopenhagen dos shoppings Paralela, Salvador e Barra, Aeroporto e na Pituba (Edf. Madison), no térreo. Telefone: (71) 3334-3099.

(Fotos: Divulgação)