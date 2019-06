Professores argentinos em pé de luta por tema salarial

Buenos Aires, (Prensa Latina) Um grupo de docentes da província de Buenos Aires tomou nesta segunda-feira (10) as ruas desta capital para protestar pelo que consideram descontos indevidos nos salários e em alguns casos a falta de pagamento.

Os educadores de Buenos Aires, que neste ano deram dura briga por um aumento salarial para compensar a inflação, também se manifestam por outros problemas no setor e pedem respostas já ante a falta de cotas em comedores escolar e a débil infraestrutura.

Enquanto espera-se que esta tarde o Governo da província receba aos grêmios para discutir o tema dos descontos, as mobilizações se sentem nas proximidades da Casa da Província de Buenos Aires, nesta capital, onde se escuta o repicar de tambores e cánticos para fazer visível sua situação.

Exigimos-lhe à governadora, María Eugenia Vidal, que 'garanta as políticas públicas de educação e os direitos dos alunos e docentes', afirmaram os professores que vêm há meses denunciando que muitas escolas apresentam graves problemas de infraestrutura.

Em declarações difundidas pela diário Página 12, a secretária geral adjunta do Sindicato Unido de Trabalhadores da Educação (Suteba), Silvia Amazán, afirmou que pedem ao executivo provincial respostas e que cumpram com as negociações salariais pactuadas anteriormente 'porque se reiteraram uma vez mais os descontos indevidos nos salários docentes'.

Assim, explicou que desde março há vários maestros que não cobraram nem um centavo de seu salário. 'Isto é uma situação que vulnera aos trabalhadores e trabalhadoras da educação', declarou.

Depois de reiterar os ajustes que se fizeram neste setor, a representante de Suteba destacou que urge resolver esta situação salarial ao igual que os problemas da infraestrutura.

