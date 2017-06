Agora evangélica, filha de Gretchen recusa posar nua

Apesar disso, Jenny Miranda continua cuidando do corpo

Apesar de ter virado evangélica, Jenny Miranda, filha de Gretchen e apontada como sucessora do trono da rainha do bumbum, continua cuidando do corpo. A modelo pratica muay thai , anda de patins e faz exercícios aeróbicos e musculação. Além de se exercitar para manter a boa forma, ela publicou, recentemente, em sua conta do Instagram, sessões de cuidados com as sobrancelhas e aplicação de unha em gel.

"Não é por que decidi aceitar Jesus que vou descuidar do corpo. Quero ficar em forma não para mostrar em ensaios sensuais, mas para mim mesma", afirma a beldade.Depois de participar do Miss Bumbum em 2016, Jenny seria capa da Sexy, mas a gata acabou desistindo."Posar nua está totalmente fora de cogitação. Estava quase fechando, já tinha falado com meus pais e estava tudo certo. Hoje entendo que não era isso que Deus queria para mim. A sexy symbol foi totalmente cortada da minha vida",afirma a morena.

Jenny se converteu em 3 de maio, quando foi à Igreja Bola de Neve em Curitiba, onde mora com o noivo, o jogador Artur Jesus para ungir as alianças do casal.

Foto Divulgação VH Assessoria