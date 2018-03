CEARTE organiza seminário internacional sobre Design e Artesanato

Com esta iniciativa pretende-se propiciar a troca de conhecimentos e de experiências entre designers, artesãos e gestores de programas de artesanato em países de língua portuguesa.

No próximo dia 13 de março, o Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) e o Departamento de Comunicação e Arte da Universidade de Aveiro organizam o colóquio "design + artesanato em português", com curadoria de Cláudia Albino e colaboração de Adélia Borges, que terá lugar no Museu de Arte Popular, em Lisboa.

Esta é uma iniciativa pioneira em Portugal, que envolve participantes de vários países de língua portuguesa, como Brasil, Cabo Verde e Moçambique, e que tem como objetivo propiciar a troca de conhecimentos e de experiências entre designers, artesãos e gestores de programas de artesanato em países de língua portuguesa, e criar novas formas de incentivar e de viabilizar a continuidade dos projetos colaborativos de design e artesanato nesses mesmos territórios.

O local de realização do evento - o Museu de Arte Popular - vem reforçar a importância deste seminário no Ano Europeu do Património, abrindo as suas portas à celebração do valor e da diversidade do Artesanato enquanto Património Imaterial, com o objetivo de valorizar, garantir e afirmar a sua importância nos países de língua oficial portuguesa.

O programa do evento inicia com as boas-vindas do diretor do Museu de Arte Popular, Paulo Costa, e com as intervenções do presidente do Conselho de Administração do CEARTE, Paulo Teles Marques, e de Adélia Borges e Cláudia Albino, professoras do curso de Design da Universidade de Aveiro.

Seguem-se as apresentações pelas instituições impulsionadoras dos projetos, nomeadamente, o Centro Nacional de Artesanato e Design (Cabo Verde), a Fundação Aga Khan (Portugal) e o CEARTE.

Focado na criação de sinergias entre os agentes que congregam as duas áreas, o seminário prevê momentos de partilha de experiências de artesãos (Alberto Azevedo - Projeto A2, Alexandra Guerreiro e Carina Trigueiro - Projeto S.Tile, Henriqueta Félix - Capuchinhas do Montemuro) bem como de designers portugueses e brasileiros (Helena Cardoso, Heloisa Crocco, João Nunes e Maria Ana Botelho Neves, Álbio Nascimento e Kathy Sterzig, Susana António, Bete Paes).

Haverá ainda lugar a comunicações livres, sendo o último painel dedicado ao "olhar dos investigadores", que contará com a participação de especialistas portugueses e brasileiras, como José Alberto Nemer, Carla Paoliello, Rui Roda, Lia Krucken, entre outros. A participação no seminário é gratuita, embora sujeita a inscrição em www.cearte.pt, ou através do telefone 239 497 200.

PROGRAMA

10h00 - Sessão de abertura Paulo Costa, Diretor do Museu de Arte Popular Paulo Teles Marques, Presidente do Conselho de Administração do CEARTE Adélia Borges e Cláudia Albino

10h30 - Instituições impulsionadoras de projetos de Design e Artesanato Irlando Ferreira, Centro Nacional de Artesanato e Design | MCIC (Cabo Verde) Ana Cristina Mendes e João Pedro Amaral, CEARTE (Portugal)

11h15 - Intervalo

11h30 - Relatos de experiências de Artesãos Alberto Azevedo, Projeto A2 Alexandra Guerreiro e Carina Trigueiro, Projeto S.Tile Henriqueta Félix, Capuchinhas do Montemuro

12h15 - Relatos de experiências de Designers Helena Cardoso Heloisa Crocco João Nunes e Maria Ana Botelho Neves

13h00 - Almoço

14h30 - Relatos de experiências de Designers Álbio Nascimento e Kathi Stertzig Susana António Bete Paes

15h15 - Comunicações livres

16h15 - Intervalo

16h30 - O olhar dos investigadores Adélia Borges José Alberto Nemer Carla Paoliello Rui Roda Lia Krucken Cláudia Albino

18h00 - Encerramento