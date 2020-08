Tempo de tela, alerta para as crianças

Por Diony Sanabia Havana, 9 de agosto (Prensa Latina) Com o impacto do Covid-19, causado pelo coronavírus SARS-CoV-2, muitas rotinas no mundo mudaram e também nos lares como antídoto para a doença letal.

Assim, o teletrabalho aumentou consideravelmente, e crianças e adolescentes tornaram-se testemunhas do trabalho dos pais diante de computadores e outros dispositivos móveis.



Em meio ao difícil contexto, que obrigou a suspensão das aulas em muitos países, os pais permitiram uma maior exposição de seus descendentes a videogames, televisão, celulares e redes sociais.



De acordo com uma pesquisa com mais de 3.000 pais nos Estados Unidos, o chamado tempo de tela para seus filhos aumentou 500% durante o flagelo da Covid-19, que surgiu no final do ano passado na China.



Tal pesquisa foi citada por James M. Lang, professor e diretor do Center for Teaching Excellence no Assumption College, Massachusetts, em um artigo publicado no começo de julho no site The Conversation.



A Organização Mundial da Saúde estabeleceu diretrizes de tempo de tela diário para crianças em abril de 2019 e, na opinião de especialistas, os limites eram precisos.



Os menores de um ano não devem ter escolha quanto a isso, e os de um a cinco anos podem passar até uma hora por dia olhando os dispositivos. Embora a entidade internacional de saúde não especifique restrições para crianças maiores, vários estudos afirmam que o tempo excessivo com a mídia digital pode estar relacionado a episódios de ansiedade e depressão, explicou.



A professora questionou no referido material se os pais deveriam se preocupar com esta situação de seus descendentes até que possam estudar e se socializar livremente novamente.



Imediatamente afirmou Lang, que a resposta a essa pergunta é não, desde que os adultos não permitam que seus filhos fiquem na frente da tela permanentemente durante a pandemia.



Na opinião do pesquisador, tentar eliminar as distrações dos alunos durante o aprendizado é uma abordagem errada, já que o cérebro humano é naturalmente propenso a esse estado.



Se as crianças puderem voltar aos níveis mais benéficos de tempo de tela que tinham antes da Covid-19, provavelmente ficarão bem, estimou.



