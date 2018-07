Auto dos Físicos e Embarcação do Inferno em Coimbra: novas temporadas para escolas em Outubro e Novembro de 2018

Em Outubro e Novembro de 2018, A Escola da Noite volta a apresentar em Coimbra, em temporadas especiais para escolas, os seus dois mais recentes espectáculos vicentinos: "Auto dos Físicos" e "Embarcação do Inferno". Já é possível efectuar marcações.

No âmbito de um programa que assinala o 10.º aniversário do Teatro da Cerca de São Bernardo, equipamento municipal onde o grupo é companhia residente, A Escola da Noite volta a oferecer à comunidade escolar da cidade e da região a oportunidade de conhecer os mais recentes espectáculos de Gil Vicente que construiu.

AUTO DOS FÍSICOS

"Auto dos Físicos" estreou em 2014, em co-produção com a Secção Regional do Centro da Ordem dos Médicos, no âmbito das comemorações dos 35 anos do Serviço Nacional de Saúde. A companhia mantém o espectáculo em reportório desde essa altura, tendo já apresentado mais de 60 sessões, em diversas localidades de Portugal e Espanha. A peça, escrita e representada pela primeira vez entre 1519 e 1524, apresenta-nos um padre que sofre por causa de um amor não correspondido e quatro médicos (os "físicos") que o visitam à vez, sugerindo estranhos remédios. Brásia Dias, a parente que primeiro tenta ajudar o padre, um moço transformado em (fraco) alcoviteiro e um padre confessor que compreende "bem demais" o sofrimento do seu colega completam o leque de personagens desta divertida farsa, que termina com uma "ensalada" poética e musical, com referências a outras peças do autor e a elementos do cancioneiro tradicional. Com caricaturas de pessoas concretas - os quatro "físicos" correspondem a pessoas que realmente existiam e que o público facilmente reconhecia - o texto é, como quase toda a obra de Vicente, um retrato da corte, da Igreja e da sociedade portuguesas do século XVI em Portugal. Oferece, ainda, uma excelente oportunidade para uma viagem à história da língua portuguesa, numa prazerosa descoberta ou redescoberta de palavras "estranhas" que entretanto deixaram de ser usadas ou adquiriram sentidos diferentes.

As sessões para o público escolar de "Auto dos Físicos" terão lugar a 23 e 24 de Outubro (terça e quarta-feira), às 11h00 e às 15h00.

EMBARCAÇÃO DO INFERNO

Em Novembro regressa "Embarcação do Inferno", espectáculo estreado em 2016 em co-produção com o Centro Dramático de Évora. Aquele que já é um dos espectáculos mais apresentados e mais vistos na história d'A Escola da Noite (113 sessões, mais de 11 mil espectadores) continua em cena e inicia no TCSB um novo período de digressão nacional, depois de ter passado por Évora, Coimbra, Campo Benfeito, Bragança, Aveiro, Viana do Castelo, Caldas da Rainha, Barreiro, Figueira da Foz, Castelo Branco, Porto e Leiria.

Com um elenco composto por intérpretes das duas companhias e co-encenação de António Augusto Barros e José Russo, o espectáculo assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira edição do mais célebre texto de Gil Vicente (e obra maior da Idade Média europeia), também conhecido como "Auto da Barca do Inferno".

Cendrev e A Escola da Noite reiteram a vontade de celebrar com o público este momento fundador do Teatro português, afirmando que Gil Vicente não é "apenas" o nosso maior dramaturgo, mas também uma das figuras cimeiras da nossa literatura e da nossa cultura, pese embora o insistente esquecimento a que tem sido votado. Respeitando a versão integral do texto, tal como foi fixada por Paulo Quintela em meados do século XX, esta criação desafia os espectadores a confrontarem-se com tudo o que a peça continua a ter para nos oferecer, cinco séculos depois. José Augusto Cardoso Bernardes, consultor científico do projecto, destaca a este respeito: "pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite e do Centro Dramático de Évora, ficamos em condições de problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e Bem, Ter e Poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI. Com os pés assentes no nosso tempo, bastará alongar o ouvido e apurar a visão para escutar a sensibilidade e a moral de um outro tempo que, afinal, não está ainda tão afastado de nós como pode parecer" - escreveu o professor universitário para o programa do espectáculo.

Nesta nova temporada para o público escolar de Coimbra e da Região, "Embarcação do Inferno" poderá ser vista no Teatro da Cerca de São Bernardo entre 9 e 16 de Novembro, de terça a sexta-feira, às 11h00 ou às 15h00.

CONDIÇÕES DE ACESSO

Como é habitual nas sessões para escolas que organiza no TCSB, é necessário efectuar marcação prévia, o que já pode ser feito através dos contactos do Teatro: 239 718 238 / 966 302 488 / geral@aescoladanoite.pt. Os bilhetes custam 3 Euros por aluno, sendo que os professores acompanhantes e alunos abrangidos pelo escalão A da ASE têm entrada gratuita.

No final de cada sessão, há sempre espaço para uma conversa entre o público e as equipas artísticas do espectáculo ou até para uma visita guiada ao Teatro. A Escola da Noite disponibiliza ainda, a todas as escolas que o solicitem, um conjunto de materiais que podem ser úteis na preparação da vinda ao teatro com os alunos.

Coimbra, Teatro da Cerca de São Bernardo