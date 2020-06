Lula: Bolsonaro irresponsável ao manipular dados do Covid-19 no Brasil



Brasília, 8 de junho (Prensa Latina) O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva descreveu hoje como irresponsável a tentativa do presidente de extrema-direita Jair Bolsonaro de manipular os números de mortes e infecções de Covid-19 para esconder o agravamento da calamidade da saúde no Brasil.

'O povo brasileiro, mesmo aqueles que apoiaram Bolsonaro, não merece essa irresponsabilidade com o número de vítimas do coronavírus', escreveu o fundador do Partido dos Trabalhadores na rede social Twitter. Ele observou que 'o desprezo de Bolsonaro pela vida não pode ser confundido com a responsabilidade do Estado de fornecer informações reais para combater esse terrível vírus'. No dia, o presidente da Câmara dos Deputados do Brasil, Rodrigo Maia, também repudiou a iniciativa do governo de manobrar com as estatísticas do Covid-19. 'Brincar com a morte é perverso.

Ao mudar os números, o Ministério da Saúde cobre o sol com uma peneira. É urgente resgatar a credibilidade das estatísticas', argumentou Maia no Twitter. Ele considerou que 'um ministério que tortura números cria um mundo paralelo para não enfrentar a realidade dos fatos'. Ele anunciou que 'o comitê externo da Câmara que lida com o Covid-19 se concentrará nas estatísticas. É urgente que o Ministério da Saúde publique os números com seriedade, respeitando os brasileiros e em tempo hábil as mortes de pacientes', reiterou.

O ministério informou inicialmente que 1.382 pessoas morreram entre sábado e domingo e o número total chegou a 37.200, mas depois publicou um novo saldo com 525 mortes registradas nas últimas 24 horas. O gabinete, cujo chefe é o general Eduardo Pazuello, informou que um novo critério começará a ser usado para contar as vítimas do vírus SARS-CoV-2, em que as mortes do último dia não serão especificadas.

A falta de transparência nos números começou na semana passada, quando as estatísticas foram divulgadas mais tarde do que o habitual. Esforços foram feitos para mover a publicação dos números diários das 17:00 para as 22:00, horário local, quando a transmissão do principal programa de notícias do país terminaria. O governo divulgou três horas na quinta-feira os dígitos que mostram que o Brasil superava a Itália e ficou em terceiro lugar no ranking mundial, atrás dos Estados Unidos e do Reino Unido. Então, no sábado, o site oficial do ministério ficou fora do ar por algumas horas e o Brasil não apareceu no balanço global publicado pela Universidade Johns Hopkins.



rgh/ocs/bj

