SporTV encontra cidade iraniana fanática pelo futebol brasileiro

A seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970 fez tanta história que tornou uma cidade do Irã em um pequeno pedaço do Brasil.

Por SporTV.comAbadan, Irã

A seleção brasileira que conquistou o tricampeonato mundial na Copa do Mundo de 1970 fez tanta história que tornou uma cidade do Irã em um pequeno pedaço do Brasil. Abadan, que fica no sul do país, na fronteira com o Iraque, vive há quase 50 anos sob influência da Seleção. Um dos moradores locais, inclusive, resumiu sentimento dos iranianos de lá.

- O Brasil, em Abadan é nossa vida, nosso sonho, nosso amor, é tudo. Eu amo o Brasil - afirmou.

A paixão pelo futebol brasileiro é tanta, que o clube de Abadan, o Sanat Naft, tem bandeira e uniforme parecidos com o da Seleção. Entretanto, o momento da equipe não é dos melhores, já que foi rebaixada para a segunda divisão iraniana e, por isso, não pode ter estrangeiros no elenco. Mas a fama dos jovens jogadores de Abadan é grande no país

- A história começa nos anos 70, quando aquele time dos sonhos do Brasil ganhou a Copa do Mundo no México. As pessoas eram muito fãs da seleção brasileira e um homem chamado Manouchehr Salia, um grande treinador em Kuzistão e no Irã, fundou o time do Sanat Naft e mudou as cores do uniforme para as mesmas do Brasil e ele também introduziu aqui um sistema de jogo parecido com o brasileiro, em times iranianos. Ele foi um técnico muito famoso, o time ganhou fama. Muitos dos jogadores da seleção (do Irã) naquela época eram de Abadan, a maioria dos jovens talentosos saía de Abadan e de outras cidades próximas daqui - explicou Masood Rezaeiyan, diretor de futebol.

Abadan nunca se recuperou da guerra que devastou o país nos anos 80. Para se ter uma ideia, a população chegou a ser de apenas seis habitantes, de acordo com o censo de 1986. O time mudou de cidade e depois voltou. Mas o amor pelo futebol parece inesgotável no local.

- Ainda hoje as pessoas adoram esse estilo brasileiro, amam o futebol, o Sanat Naft. O futebol é parte da vida deles, não apenas um hobby. É parte da vida mesmo. Eu já vi muitas vezes depois dos jogos a felicidade das pessoas. Não somente no estádio, mas duas, três horas depois do jogo, às vezes até a manhã seguinte. Seis, sete horas de festa, povo dançando, cantando, bandeiras do Brasil e do Sanat Naft juntas aqui mostram o quanto eles são loucos por futebol - concluiu Rezaeiyan.

http://www.iranews.com.br/sportv-encontra-cidade-iraniana-fanatica-pelo-futebol-brasileiro/