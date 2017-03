Teatro: Embarcação do Inferno nas Caldas da Rainha e no Barreiro

A Escola da Noite e o Centro Dramático de Évora retomam em Março a digressão nacional do projecto "Embarcação do Inferno". Caldas da Rainha e Barreiro são as próximas cidades a receber o espectáculo vicentino e as actividades a ele associadas: sessões para o público escolar, conferência de José Bernardes e oficina para professores.



O mais recente espectáculo d'A Escola da Noite chega em Março às Caldas da Rainha (Centro Cultural e de Congressos, 7 a 11) e ao Barreiro (Auditório Municipal Augusto Cabrita, 28 a 30). Em ambas as cidades, o programa inclui várias sessões do espectáculo (incluindo algumas dedicadas às escolas locais), uma oficina para professores em horário pós-laboral e a conferência de José Augusto Cardoso Bernardes, consultor científico do projecto que a companhia de Coimbra desenvolve em co-produção com o Cendrev - Centro Dramático de Évora.



"Embarcação do Inferno" estreou em Outubro de 2016 e assinala os 500 anos da primeira apresentação e da primeira edição do mais estudado texto de Gil Vicente, também conhecido como "Auto da Barca do Inferno". Com encenação dos directores artísticos das duas companhias - António Augusto Barros e José Russo -, o espectáculo tem sido elogiado pela crítica e pelo público, que salientam a forma como o respeito pelo texto original se articula com uma abordagem cénica contemporânea, com particular destaque para o trabalho dos actores, a interacção com os diferentes bonecos que dão vida a algumas das personagens e a surpreendente cenografia, assinada por João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano. O elenco conta com actores dos dois grupos - Ana Meira, Igor Lebreaud, Jorge Baião, José Russo, Miguel Magalhães, Rosário Gonzaga, Rui Nuno e Sofia Lobo -, os figurinos e bonecos são de Ana Rosa Assunção, a música de Luís Pedro Madeira e o desenho de luz de António Rebocho.



Depois das temporadas em Évora e em Coimbra, o espectáculo encontra-se agora em digressão nacional por algumas das principais cidades e salas do país. Com cerca de 60 sessões apresentadas até ao momento, o espectáculo foi já visto por mais de 5 mil pessoas, tendo passado por Campo Benfeito (Castro Daire), Bragança, Aveiro e Viana do Castelo. No último trimestre do ano o projecto voltará às casas das companhias e passará por Figueira da Foz e Castelo Branco, entre outras das principais salas e cidades portuguesas.

Pedro Rodrigues (pedrorodrigues@aescoladanoite.pt)