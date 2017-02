Greve da PM no Espiríto Santo : "Paulo Hartung, um fossil vivo!..."

Para quem não conhece, Paulo Hartung, Governador do pequeno, mas economicamente equilibrado, Estado do Espirito Santo, fosse ele um Governador de São Paulo, como um Paulo Maluf, ou da Bahia, como um Antônio Carlos Magalhães, bem que poderia ser considerado um "Fóssil Vivo", contemporâneo aos Dinossauros, daqueles Caudilhos que tudo ouvem e tudo veem, governando o Estado do Espirito Santo com um velho taco de beisebol, enriste contra os inimigos, e uma pluma de avestruz, para afagar os amigos, já em seu Terceiro Mandato como Governador, após passar por diversas legendas.

Por : Pettersen Filho

Ora internado, providencialmente no Sírio Libanês, em São Paulo, ao invés de um Posto de Saúde em Vitória, diga-se de passagem, todos fechados em meio aos caos, para tratamento da própria Saúde, o "Reizinho" Hartung, assiste, provavelmente pela tv, escondido dentro de um pinico, a Polícia Militar do Espirito Santo, quebrando a sua tradição de acatamento a Lei, aquartelar-se, após anos e anos de inanição, falta de equipamento, condições de trabalho e salários, recusando-se a ocupar as ruas, dando margem a que a malandragem o faça, mediante intermináveis arrastões e quebra-quebra.

Chamado as pressas o Exército brasileiro se lança a inglória tarefa de pacificar as ruas, algo impossível, mesmo para o Exército, a não ser diante de uma quebra de ordem, reconhecida, e nacional, mediante decretamento de Estado de Sítio, e reconhecimento da eminente Guerra Civil, no Brasil, de norte a sul.

Somente para as câmeras verem, meia dúzia de donas de casa, muitas mulheres e filhas de PMs fecham as portas dos Quarteis, ao passo que se fossem professores, ou garis, o pau comia....

Desesperado, acuado, conhecedor do Homem que elegeram, um daqueles Lideres Estudantis Pós-ditadura, tão em moda, antes, tipo José serra e FHC, que usavam camisetas do Chê Guevara, liam o Capital de Marx, mas gostavam mesmo é de Shopping Center, o Povo capixaba está enfim, tendo aquilo que Não-merece, depois de reeleger um Governador, de Três Mandatos, especialmente, ao fim do seu Segundo, profundamente envolvido em escândalos, da Construção Superfaturada de Presídios, a suposta compra de uma Apartamento para um Juiz da Fazenda Pública Estadual, até respingos da "Operação Presidente Kennedy", da Polícia Federal durante seu Governo, que desbaratou evasão de receitas, e verbas públicas.

Que venha, então, a Força Nacional, o Batman e o He Man, a Bandidagem tá cagando e andando pra tudo isso !

Antuérpio Pettersen Filho, membro da IWA - International Writers and Artists Association, é advogado militante e assessor jurídico da ABDIC - Associação Brasileira de Defesa do Individuo e da Cidadania, que ora escreve na qualidade de editor do periódico eletrônico "Jornal Grito do Cidadão", sendo a atual crônica sua mera opinião pessoal, não significando necessariamente a posição da Associação, nem do assessor jurídico da ABDIC.

