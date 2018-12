Corrigir a mordida sem uso de aparelho de metal? É possível!

Dentista Ana Flávia B. de Paula conta sobre os alinhadores

Adeus aos fios, bráquetes e borrachinhas! Os alinhadores são uma alternativa interessante e estética de tratamento ortodôntico, já que é realizado a partir de placas transparentes e, por isso, mais discreto para iniciar a mudança no sorriso. A ortodontista Ana Flavia Borges de Paula explica como é fácil se adaptar aos alinhadores, que, além de incolores, são removíveis e apresentam resultado em curto de período de uso.

"O tempo é compatível com o de um tratamento ortodôntico com aparelhos fixos, os resultados já são visíveis desde os primeiros meses de tratamento", afirma a dentista. A espera para o resultado final varia de acordo com a gravidade do problema do paciente, que pode usar os alinhadores ainda criança. "Pode-se usar desde os 8 anos de idade, ainda na troca dos dentes de leite pelos permanentes."

As placas transparentes devem ser trocadas todos os meses, pois movimentam os dentes progressivamente. "No mesmo mês, o paciente utiliza dois alinhadores por arcada, sendo um por dez dias e o outro por 20 dias", conta Ana Flavia Borges de Paula, especialista no tratamento. Com encaixe perfeito nos dentes, o uso correto dos alinhadores é simples. "É necessário usar o máximo de horas possível, cerca de 22 horas diárias, inclusive dormir com eles", explica a dentista.

Como qualquer procedimento, é necessário cuidados para que o resultado fique impecável. "É preciso retirar para comer e escovar os dentes, sempre acondicionar na caixinha própria. Evitar embrulhar em guardanapo ou colocar em bolsos", aponta a Dra. Ana Flavia B. de Paula. A higiene também é imprescindível quando o assunto são os dentes, por isso ela considera importante limpar de forma correta os alinhadores. "Deve-se limpa-los sempre com escova macia e um pouco de pasta de dentes ou sabão neutro cerca de duas vezes ao dia, e antes de dormir." Com o tratamento realizado com a responsabilidade do dentista e ajuda do paciente, os alinhadores unem o efeito esperado com a estética discreta das placas transparentes durante o uso!

