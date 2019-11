Começa na Venezuela Feira Internacional do Livro

Caracas, 7 nov (Prensa Latina) A XV Feira Internacional do Livro da Venezuela (Filven 2019) começa hoje aqui com a presença de escritores provenientes de cerca de 20 nações e China como país convidado de honra.

O lema Ler é Vida guia esta edição do evento, o qual se estenderá até 17 próximo, com a participação especial do México, através do Fundo de Cultura Econômica desse país.



Filven homenageará nesta ocasião ao poeta venezuelano Luis Alberto Crespo, atual presidente da Fundação da Biblioteca Ayacucho.



Conversas, projeções audiovisuais, poesia, dança e teatro se realizarão nos 10 dias da festa literária, com sede na praça Bolívar desta cidade e seus arredores.



Mais de 500 atividades culturais terão lugar em Filven 2019, a qual será um deslocamento de todas as artes reunidas ao redor da literatura, assegurou o ministro de Cultura da Venezuela, Ernesto Villegas.



No encontro se efetuarão também os seminários de tradução literária Um País entre Línguas, Literatura Infantil, Leitura de Língua Originaria e Literatura Policial, precisou Villegas.



Um dos temas centrais do encontro será a discussão sobre as redes sociais e as novas tecnologias, na que se debaterá com respeito ao posicionamento das plataformas digitais como meio de comunicação para a promoção da literatura.



Com o propósito de ampliar e consolidar as relações no campo editorial, empresas venezuelanas e chinesas contarão com uma mesa de negócios, além de 12 salas acadêmicas e dois espaços infantis, oportunidade para conhecer mais sobre os costumes do país asiático.



'China dará muito de que falar em Filven 2019; rompemos o bloqueio com o poder da cultura', assegurou recentemente Villegas.







https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=27028&SEO=comeca-na-venezuela-feira-internacional-do-livro