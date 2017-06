Fotógrafo percorre ruas de Nova York para registrar as últimas tendências da moda

Yuri Graneiro fotografou pessoas com diferentes estilos durante a Nova York Fashion Week

O fotógrafo Yuri Graneiro aterriza na capital cultural Americana, para acompanhar a New York Fashion Week. que acontece a cada duas vezes ao ano com mais de 100 desfiles, negócios e festas que ultrapassam a 900 milhões de dólares.

O maior evento de moda do mundo, a New York Fashion Week ( NYFW ), é tão importante que abre o calendário fashion mundial. Mas segundo a especialista de moda Nalalie Joos, a moda mais influente esta nas ruas. Pensando nisso, sugeriu ao fotógrafo brasileiro Yuri Graneiro a fotografar a Street Style nova-iorquina da semana de moda para capturar as novas tendências e os diferentes estilos.

Reduto das blogueiras e influenciadoras digitais, como Rosyl Meji, que busca tendências para compartilhar com seu público, os bastidores da Nova York Fashion Week é um verdadeiro festival de estilo e novos tendências.

Nomes como Ralph Lauren, Calvin Klein, Marc Jacobs, Lacoste, Carolina Herrera e Jeremy Scott são as estrelas do evento, com seus desfiles super badalados, mas em sua quarta participação no evento em busca de tendências, o fotógrafo Yuri Graneiro que também é um Cool Hunter aposta no Street Style da Semana de Moda de Nova York.

Foto Yuri Graneiro/ Black Empreendimentos

Thiago Freitas Assessor e Jornalista