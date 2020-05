Grupo Porto Editora "abre aspas" a conversas em direto entre autores

Ricardo Fonseca Mota e Rui Zink são os convidados da primeira sessão, que acontece amanhã, na página de Facebook da Porto Editora



Provocar encontros improváveis e instigar boas conversas para um serão diferente - é este o ponto de partida para o desafio que o Grupo Porto Editora está a lançar a vários autores do seu catálogo.



"abre aspas" é o nome desta iniciativa, uma tertúlia quinzenal, às sextas-feiras, que vai desafiar dois convidados a porem a conversa em dia, para falar de livros, mas não só: da inspiração à escrita, das memórias às previsões, da vida quotidiana às grandes ambições — tudo pode ser tema nestas tertúlias.



A primeira sessão acontece já amanhã, dia 8 de maio, em direto no Facebook da Porto Editora. A partir das 21:47, damos as boas-vindas a Ricardo Fonseca Mota, autor do romance As Aves Não Têm Céu, e a Rui Zink, autor de Manual do Bom Fascista e de O avô tem uma borracha na cabeça, para um momento sem filtros – como as boas conversas devem ser.



Os dois autores vão tentar responder à questão "Somos aquilo que escrevemos?", explorando de que forma as vivências de cada um influenciam o processo de escrita (seja de forma consciente ou não). Haverá ainda tempo para questões do público, para falar da atualidade e até para sugestões culturais.



A 22 de maio, dois novos autores serão desafiados a pôr a conversa em dia, movidos por um mote diferente.

