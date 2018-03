Frustrados atuação de mais de 30 grupos terroristas no Irã

Pars Today- As forças de inteligência do Irã frustraram atos de terror de mais de 30 células teroristas, além do grupo Daesh Takfiri, nos últimos anos, disse um funcionário do Ministério da Inteligência do Irã.

"Mais de 30 grupos terroristas armados planejaram implementar atentados nos últimos anos para tornar o país inseguro e perturbar a paz e tranquilidade do povo [iraniano]", disse o vice-ministro de inteligência para assuntos contra-terrorismo na cidade de Shiraz, no sul do país.

Ele acrescentou que todos os movimentos terroristas foram frustrados graças à vigilância do povo iraniano e aos grandes esforços das forças de segurança, em cooperação com o Corpo da Guarda da Revolução Islâmica do Irã (IRGC), o Exército, a força policial e o sistema judicial.

A autoridade da Inteligência enfatizou a importância de permanecer vigilante frente a novos planos de terroristas e seus apoiantes regionais e internacionais.

A base Najaf das Forças Terrestres do IRGC, no final de janeiro, enfrentou um grupo de terroristas de Daesh na parte ocidental do país. Após as atividades de inteligência, a divisão do IRGC enfrentou 21 membros do grupo terrorista Daesh, que pretendiam entrar no país através de suas fronteiras ocidentais.

Em cinco de janeiro, as forças de segurança do Irã dissolveram um grupo terrorista da organização Mujahideen-e Khalq (MKO), que realizou atos de sabotagem durante protestos recentes em algumas cidades iranianas.

De acordo com o departamento de inteligência da província de Lorestan, os terroristas afiliados à MKO foram identificados e presos na cidade de Borujerd.

Ocorreu um dia depois que o Ministério da Inteligência disse que as forças de segurança iranianas haviam desmantelado um grupo terrorista e preso seus membros na província do noroeste do país, no Azerbaijão ocidental.

O ministério emitiu uma declaração, dizendo que o grupo terrorista "que se infiltrou no Irã com o objetivo de alimentar a recente agitação" foi colocado sob a vigilância na cidade noroeste de Piranshahr.

