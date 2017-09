Receita para uma noite inesquecivel

Estudante de Nutrição, Rayssa Melo, ensina receita de suco para dar para os homens e ter uma noite inesquecível no Dia do Sexo

Rayssa Melo mostrou as curvas em um ensaio fotográfico para comemorar o Dia do Sexo, celebrado nesta quarta-feira, dia 6. A Musa do WhatsApp e ex-dançarina do Aviões do Forró posou nua coberta por um lençol, abusando da sensualidade.

Estudante de Nutrição, Raissa ensinou uma receita de um suco afrodisíaco para dar ao parceiro e apimentar a relação. O homem terá muita energia para poder gastar com a mulher, segundo a gata.

"A bebida estimula o apetite sexual e dá uma explosão de energia. É perfeita para data. Agora é só comemorar em um lugar especial", aconselha a futura nutricionista.

Ingredientes:

½ xicara de catuaba

2 folhas de couve

1 banana madura

1 colher de sopa de amendoins torrados

1 colher de café de guaraná em pó

1 colher de gengibre

½ copo de água natural gelada e gelo

Modo de fazer

Bata tudo no liquidificador e sirva em seguida.

Foto VH Assessoria/Divulgação

Thiago Freitas