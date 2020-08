Os Verdes assinalam os 75 anos dos bombardeamentos atómicos de Hiroxima e Nagasaki



Os Verdes assinalam os 75 anos dos bombardeamentos nucleares de Hiroxima e Nagasaki e reafirmam a necessidade e urgência de pôr fim às armas nucleares, apelando à assinatura e ratificação do Tratado de Proibição das Armas Nucleares.



O PEV reafirma que as armas nucleares são uma enorme e grave ameaça sobre a Humanidade e a sua utilização poderá trazer consequências catastróficas e irreversíveis, provocando a morte e a destruição generalizadas e libertando radiação com efeitos duradouros e nefastos que deixarão sequelas ao longo de muitas décadas.



Perante o horror de uma catástrofe desta natureza impõe-se com urgência, eliminar definitivamente as armas nucleares. Os Verdes defendem que esta é a única maneira de assegurar que não serão usadas e é nesse sentido que deve ser aprofundada a convergência de vontades na ação para um mundo de paz.



Importa referir que em 1968 foi adotado o Tratado de Não Proliferação de Armas Nucleares, que entrou em vigor em março de 1970 e que foi subscrito por 189 países, entre os quais Portugal, cujo objetivo é prevenir a difusão de armas nucleares e de tecnologia dirigida ao fabrico e desenvolvimento desse armamento.



Assim, Os Verdes defendem que é urgente proteger a Humanidade contra as nefastas consequências das armas nucleares e, para tal, é necessário um esforço conjunto e um compromisso permanente e determinado, porque os riscos são elevadíssimos e porque estamos perante um perigo real.



Para que Hiroshima e Nagasaki nunca mais voltem a acontecer!

Foto: Por US government, Post-Work: User:W.wolny - ibiblio.org a collaboration of the centerforthepublicdomain.org, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=256170