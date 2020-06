Messi retorna aos tribunais para o retorno da La Liga



Barcelona, Espanha, 6 de junho (Prensa Latina) O atacante argentino do Barcelona, Lionel Messi, voltou hoje para treinar nos campos para a retomada da reta final da liga espanhola de futebol, marcada para 11 de junho.

Depois de várias sessões nas quais, diferentemente de seus companheiros de equipe, o jogador só trabalhava na academia, neste sábado ele pisou no gramado do Camp Nou novamente para tranquilizar os torcedores que aguardam ansiosamente o retorno da Liga.



ÂÂÂ Embora ele retornasse ao campo, seis vezes vencedor do prêmio Ballon d'Or, trabalhou à margem do grupo ao lado do zagueiro português Nelson Semedo e ambos fizeram exercícios de corrida e força.

O clube informou que Messi teve uma leve sobrecarga no quadríceps da perna direita e cortou rumores de que eles estavam conversando sobre um colapso muscular.



O Barcelona voltará à ação no sábado, 13 de junho, quando em um confronto correspondente ao dia 28 da Liga, eles enfrentarão Mallorca como visitante.



mem / arp

https://www.prensalatina.com.br/index.php?o=rn&id=31630&SEO=messi-retorna-aos-tribunais-para-o-retorno-da-la-liga