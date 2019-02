Brasil pode sofrer boicote externo por excesso de agrotóxicos

A ativista e professora de economia socioambiental, Amyra El Khalili, fala sobre as consequências da decisão da Rússia, quinto maior importador de soja brasileira, em exigir a redução significativa de agrotóxicos. Caso contrário deixa de comprar.

Brasil pode sofrer boicote externo por excesso de agrotóxicos

