Musa Fitness que reside em Orlando faz sucesso em Sambódromo do Anhembi em SP

Na noite deste domingo (05), a Escola de Samba Acadêmicos do Tucuruvi compareceu em peso com sua comunidade no Sambódromo do Anhembi, situado na zona norte da capital paulista, para a realização de seu terceiro e último ensaio técnico geral.



O evento que serve como a simulação real do desfile oficial, contou com a garra e vibração dos integrantes, os quais cantaram com empolgação o enredo que está prestando uma grande homenagem aos artistas de rua.



Um dos grandes destaques do ensaio, ficou por conta da Musa Fitness, Fernanda Vecchioni, uma brasileira natural da cidade de Americana, interior de São Paulo, porém que reside em Orlando, onde é conhecida internacionalmente por PHOEBE.



A beldade que além de muita simpatia e carismática, chamou a atenção dos marmanjos presentes ao chegar toda poderosa trajando um look todo em franjas na cor da agremiação, deixando em evidencia sua barriga chapada e pernas torneadas, além de curvas pra lá de sensuais.



Phoebe trabalhou como relações publicas no departamento de marketing internacional na Disney, sempre recepcionando e acompanhando as personalidades VIPS latinas americanas que por lá chegavam para apreciar o mundo de Mickey Mouse, onde surgiu o seu apelido, pois os estrangeiros não conseguiam pronunciar o seu nome e a chamavam de 'Fibi'.



Atualmente possui um renomado grupo de dançarinas o 'Phoebe's Samba Team', que se apresentam em Orlando e Nova York em eventos e clubes de alto padrão, no Brazilian Day, casamentos e aniversários, levando muito samba para a terra do Tio Sam.



Completando uma década no carnaval paulistano, a musa fitness que estreou em 2007, nunca mais parou de desfilar e sagradamente todos os anos retorna para o Brasil, simplesmente para participar da folia de momo.



No carnaval de 2017, a agremiação que é Presidida pelo Sr.Jamil, será a 6ª escola a desfilar na sexta-feira de carnaval, sendo a primeira noite dos desfiles do grupo especial. A Tucuruvi levará para o Sambódromo do Anhembi uma grande homenagem aos artistas de rua, com o enredo "Eu sou a arte: Meu palco é a rua", o qual é assinado pelo carnavalesco Wagner Santos.



Crédito das Fotos: Renato Cipriano / Divulgação