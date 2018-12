CEARTE representa Portugal na Jornada Iberoamericana de Design e Artesanato no Brasil

A direção da Jornada Iberoamericana de Design e Artesanato convidou o CEARTE para organizar a edição de 2020, proposta essa que está a ser analisada pelo Conselho de Administração.

A 2ª Jornada Iberoamericana de Design e Artesanato teve lugar em Fortaleza, no Brasil, nos dias 26 e 27 de novembro, e juntou técnicos, especialistas e oradores de referência mundial na área da investigação translacional em Design e Artesanato. Portugal fez-se representar através do Centro de Formação Profissional para o Artesanato e Património (CEARTE) - a entidade responsável pela implementação das medidas de apoio ao Artesanato no país.

O CEARTE teve o privilégio de apresentar duas comunicações: uma sobre "Políticas impulsionadoras da ligação Artesanato e Design em Portugal", proferida por Luís Rocha, Diretor do CEARTE, que deu a conhecer as principais medidas e instrumentos de política pública no apoio à inovação aplicada ao artesanato, bem como o esforço de Portugal na promoção, qualificação e valorização do artesanato e das suas potencialidades quando conjugado com uma linguagem estética contemporânea; e outra intitulada "Ligação Design / Artesanato - a experiência do CEARTE", apresentada por João Pedro Amaral, Designer do CEARTE, na qual descreveu a sua experiência no apoio à inovação ao longo dos últimos 10 anos, identificando oportunidades, dinamizando parcerias, apoiando o desenvolvimento e experimentação de novos produtos e soluções tecnológicas, e, ainda, assegurando a respetiva disseminação.

O trabalho do CEARTE foi amplamente reconhecido pelos países participantes, muitos deles irão mesmo adotar as suas boas práticas de intervenção e na resposta a um dos maiores desafios do setor - a necessidade de inovar a partir da identidade e da tradição, adaptando as produções artesanais às novas exigências da vida atual e dando-lhes maior viabilidade económica.

Da cimeira, resultou um documento intitulado "Declaração de Fortaleza" no qual todos os signatários, incluindo Portugal, evidenciam a mais-valia da ligação entre o Design e o Artesanato, apelando aos Governos que implementem políticas impulsionadoras desta relação dual como instrumento para modernizar o setor e aumentar o rendimento dos artesãos. No documento, sublinha-se também a

importância decisiva da formação profissional para os artesãos nas áreas criativas, e da necessidade de as licenciaturas em Design integrarem disciplinas praticas relacionadas com as produções artesanais.

Coimbra, 5 de dezembro de 2018

