Novembro no TCSB: Embarcação do Inferno, Linha de Fuga e Sábados para a Infância

Com mais de 100 sessões apresentadas e vista já por mais de 11 mil espectadores, o espectáculo "Embarcação do Inferno", de Gil Vicente, regressa este mês ao palco do Teatro da Cerca de São Bernardo, em Coimbra, para uma nova temporada para o público escolar e duas sessões para o público em geral. FUÁ / La lengua de nuestras posibilidades, da uruguaia Federica Folco, o espectáculo para crianças do Teatro do Noroeste e os Sábados para a Infância completam a programação de Novembro do espaço programado pel'A Escola da Noite.

Estreado em Outubro de 2016, "Embarcação do Inferno" é uma co-produção entre A Escola da Noite e o Centro Dramático de Évora, encenada pelos directores artísticos das duas companhias, que junta em palco oito actores dos dois grupos (e alguns bonecos): Ana Meira, Jorge Baião, José Russo, Rosário Gonzaga e Rui Nuno (Cendrev) e Igor Lebreaud, Maria João Robalo e Miguel Magalhães (A Escola da Noite).

Numa altura em que se comemoram os 500 anos da sua primeira apresentação e da sua primeira publicação (2016-2018), A Escola da Noite e o Cendrev, ambas com um longo e aprofundado trabalho em torno do reportório vicentino, construíram a sua versão do grande clássico do teatro português, também conhecido como "Auto da Barca do Inferno". O espectáculo é um convite ao público para que volte a olhar para a peça e a confrontar-se com tudo o que ela continua a ter para nos oferecer, cinco séculos depois. No programa do espectáculo, José Augusto Cardoso Bernardes, consultor científico do projecto, afirma: "pela mão qualificada, segura e inventiva da Escola da Noite e do Centro Dramático de Évora, ficamos em condições de problematizar temas de sempre: Morte e Vida, Mal e Bem, Ter e Poder. E, para tal, nem sequer precisamos de sair completamente do século XXI. Com os pés assentes no nosso tempo, bastará alongar o ouvido e apurar a visão para escutar a sensibilidade e a moral de um outro tempo que, afinal, não está ainda tão afastado de nós como pode parecer".

Como é marca habitual das duas companhias, o espectáculo apresenta o texto na íntegra (na versão fixada por Paulo Quintela, na década de 50 do século XX), com uma abordagem cénica contemporânea. Da equipa artística do espectáculo fazem ainda parte João Mendes Ribeiro e Luísa Bebiano (cenografia), Ana Rosa Assunção (figurinos e bonecos), António Rebocho (luz) e Luís Pedro Madeira (música).

Neste regresso a Coimbra, "Embarcação do Inferno" cumprirá uma temporada de 10 sessões para o público escolar (9 a 16 de Novembro, de terça a sexta-feira, às 11h00 e às 15h00) e é apresentado em duas sessões para o público em geral, a 17 e 18 de Novembro (sábado às 21h30 e domingo às 16h00). Logo a seguir, o espectáculo rumará a Braga (Theatro Circo, 22 e 23 de Novembro) e a Ponta Delgada (Teatro Micaelense, 30 de Novembro e 1 de Dezembro).

Federica Folco e o Linha de Fuga

Na segunda quinzena do mês, o TCSB acolhe parte da programação do projecto Linha de Fuga - Laboratório e Festival Internacional de Artes Performativas, uma produção Real Pelágio comissariada por Catarina Saraiva. Aqui terá lugar o laboratório dirigido pela uruguaia Federica Folco e a respectiva apresentação pública, a 30 de Novembro, sexta-feira, pelas 21h30. Em "FUÁ / La lengua de nuestras posibilidades", "buscamos chegar a estados que distorcem nossos sistemas perceptivos e sentidos habituais. Agora a acção é a atenção, o carinho é espalhado e a língua é a língua. Desarticulamos os sentidos e o colectivo sensível reivindica visceralmente possibilidades, encarnamos a carne e incitamos nossos desejos e pulsões para que nos empurrem sem medo a viver outra experiência" - adianta a criadora, investigadora e professora de dança uruguaia Federica Folco. Em Coimbra, os intérpretes da obra são alguns dos participantes do laboratório, que decorrerá ao longo da semana, também no Teatro da Cerca de São Bernardo.

Programação para a infância

Em Novembro, os Sábados para a Infância são dominados pelo livro, com a habitual sessão de "Flores de Livro" (com Cláudia Sousa, já no dia 3) e duas oficinas de ilustração que acompanham a apresentação de obras recentemente publicadas: "O Solar de Berbiande", de Pitum Keil do Amaral e Ana Biscaia (dia 10, às 10h30) e "Contos de Encantar", de E.E.Cummings e Rachel Caiano (dia 17, às 11h00). No último sábado do mês, a bailarina e coreógrafa Leonor Barata volta a dançar com pais e filhos, numa oficina pensada para adultos e crianças dos 18 meses aos 4 anos.

Ainda a pensar nos mais novos, e no âmbito do intercâmbio iniciado este ano com o Teatro do Noroeste - Centro Dramático de Viana, A Escola da Noite acolhe a 29 de Novembro duas sessões para o público escolar do espectáculo "O Autómato", a partir de Fernando de Paços, com encenação de Graeme Pulleyn. As sessões estão agendadas para as 10h30 e para as 15h00 e implicam reserva prévia dos grupos interessados.

Clube de Leitura no TAGV

"Exílio(s) 61-74", de Ricardo Correia, é o texto escolhido para a sessão de Novembro do Clube de Leitura Teatral, que este mês acontece no Teatro Académico de Gil Vicente, no dia 6, pelas 18h30. Como habitualmente, a participação como leitor/a e a assistência à leitura pública são gratuitas.

Oficinas de Movimento e Butoh

As terças-feiras continuam a ser dedicadas ao corpo e ao movimento, com as oficinas "Treino físico para as artes cénicas" e "Ni.Butoh - Ni Teatro Ni Dança", dirigidas pelo bailarino e coreógrafo Matilde Javier Ciria. Com uma procura crescente, estas oficinas podem ser frequentadas em continuidade ou em sessões pontuais e não implicam qualquer experiência prévia dos participantes. "A formação dirige-se a todos os corpos, independentemente da sua experiência", afirma Matilde, artista nascido em Espanha e recentemente radicado em Coimbra.

Teatro da Cerca de São Bernardo