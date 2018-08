Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues distuingido

Cátedra Jean Monet atribuída ao Professor Doutor Nuno Cunho Rodrigues da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa

A única Cátedra Jean Monnet atribuída em 2018 a um académico português distinguiu o Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues, Vice-Presidente da direcção do Instituto Europeu da Faculdade de Direito da Universidade de Lisboa.

O Programa Jean Monnet da Comissão Europeia tem como objectivo reforçar a docência e a investigação universitárias sobre a integração europeia. Neste âmbito, foi aprovado para esta Cátedra um plano de trabalhos para estudo da expansão territorial do Direito económico europeu em quatro áreas: direito da concorrência, direito da alimentação e do consumidor, direito ambiental e direito do comércio internacional através de várias iniciativas entre as quais o estabelecimento de uma rede internacional de cooperação. A atribuição da Cátedra Jean Monnet ao Professor Doutor Nuno Cunha Rodrigues reflecte a importância das actividades Instituto Europeu e a liderança da Universidade de Lisboa neste contexto.

Foto: Por Ivendrell - Obra do próprio, Domínio público, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=7510830