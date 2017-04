Coimbra: Encerramento do curso de Vitrinismo

Realizou-se no passado dia 1 de Abril, pelas 17h30, na loja Dona Erago sita em Avenida Fernão de Magalhães, 72. a sessão de encerramento do curso de Vitrinismo, promovido pela CEARTE e a Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra.

Foi dado a conhecer o trabalho dos 15 lojistas da Baixa da Coimbra que participaram na formação proporcionada pelo CEARTE e pela APBC, na área do Vitrinismo, cujo objetivo geral foi dar competências teórico-práticas na área do vitrinismo, nomeadamente na conceção, organização, execução de exposições e decorações em diferentes espaços de exposição comerciais.

O curso foi complementado e enriquecido com a intervenção direta em contexto real (loja) de acordo com o projetos definidos pelo grupo.

Assim, de forma a promover e valorizar os produtos, no âmbito do curso foram executados 2 projetos de decoração em contexto real, nas lojas Luís M. & Martins e Dona Erago, com as montras a serem projetadas e executadas pelas formandas do curso a partir da temática primavera.

APBC - Agência para a Promoção da Baixa de Coimbra