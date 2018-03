Começam atividades pelo 'mês do mar' na Bolívia

La Paz, (Prensa Latina) As Forças Armadas em coordenação com a Polícia Boliviana começam a partir de hoje as atividades relativas ao "mês do mar" com canções alusivas à causa, informou o comandante da instituição militar, Yamil Borda.

O propósito das jornadas é acompanhar as alegações orais que a equipe jurídica boliviana apresentará a partir do dia 19 na Corte Internacional de Justiça como parte da demanda interposta ao Chile, comentou.

'Convidamos toda população a aderir às jornadas do Mar com a finalidade de incentivar o espírito patriótico, nossa unidade e o sentimento de reivindicação marítima em todos os corações dos bolivianos', assegurou Borda.

O comandante das Forças Armadas exortou a cumprir o Decreto Supremo referente ao hasteamento da Bandeira de Reivindicação Marítima em todas as entidades públicas e privadas, unidades educativas, casas, edifícios, e outros espaços.

A fase oral da demanda proposta em 2013 pela Bolívia para que o Chile negocie de boa fé seu pedido de uma saída soberana ao oceano Pacífico se desenvolverá de 19 a 28 de março em Haia.

Depois da Guerra do Pacífico (1879-1883) Chile arrebatou da Bolívia 400 quilômetros de litoral e 120 mil quilômetros quadrados de territórios ricos em minerais.

Bolívia comemora a cada 23 de março o Dia do Mar com desfiles e marchas em diferentes cidades do país.

A data homenageia os heróis da Guerra do Pacífico e é uma maneira de reivindicar a causa boliviana de uma saída soberana ao mar.

