PEV: Programa para monitorizar fauna selvagem em Portugal

OS VERDES PROPÕEM PROGRAMA DE MONITORIZAÇÃO E DE MINIMIZAÇÃO DE ATROPELAMENTO DE FAUNA SELVAGEM NA REDE RODOVIÁRIA NACIONAL

A morte por atropelamento de espécies da fauna selvagem nas estradas portuguesas é, infelizmente, uma realidade comum e frequentemente testemunhada.

Com vista a responder a este problema do atropelamento da fauna selvagem, o PEV considera que, o Governo, designadamente através dos organismos responsáveis pela conservação da natureza e da biodiversidade, mas também envolvendo os responsáveis pela gestão de vias rodoviárias, bem como conhecimentos científicos e associativos, deve desenvolver esforços nesse sentido.

Com esse fim, Os Verdes entregaram na Assembleia da República o Projeto de Resolução n.º 1006/XIII/2ª que será discutido no próximo dia 19 de janeiro.

Foto: Por ufoncz - originally posted to Flickr as Central-european squirrel, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=10514158