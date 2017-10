Um amor de cinema

Sempre que tenho um problema existencial procuro o Vincent, o cinéfilo, para ouvir seus conselhos. O problema é que com ele tudo precisa ser visto sob a ótica do cinema.

- Vincent, estou apaixonado

- Como é essa personagem

- É uma mulher madura, bonita, inteligente, irônica, experiente.

- Como quem?

- Jeanne Moreau, de Jules e Jim

-Interessante. Fale mais

- Uma mistura de Isabelle Huppert com Susan Sarandon.

- Isso não existe. É fantasia tua.

- Existe sim e quero conquistar seu coração. Só tenho dúvidas se minha apresentação vai agradá-la

- Você tem que aparecer como alguém poderoso. Assim como a Lennie Riefestahl mostrava aqueles alemães. Imponentes. Sempre em tomadas de baixo para cima.

- Isso talvez a afaste. Tanta imponência. Pensei em algo que mostrasse a minha força de macho, mas sem assustá-la.

- Claro, Clark Gable em E o Vento Levou. Um homem dominador, mas gentil.

- Mas ela talvez nem tenha visto esse filme que é muito antigo.

- Alain Delon no papel do príncipe Tancredi, em o Gattopardo, do Visconti.

- Ele não é bonito demais? Acho que ela não vai acreditar

- Antônio Banderas em Evita. As mulheres gostam de um toque latino.

- Dizem que as mulheres gostam de homens carentes. Que elas querem se sentir protetoras.

- Claro, Marcello Mastroianni, em Um Dia Muito Especial, com a Sophia Loren.

- Mas, o Marcelo faz um viado. Não vai cair mal?

- O James Dean, então, em Juventude Transviada.

- Mas ele também parece que não amava as mulheres. Pensei em alguém mais real, mais sofrido.

- Claro, Dustin Hoffmann, abandonado pela mulher má, a Meryl Streep, na véspera de Natal e precisando arrumar um emprego para não perder a guarda do filho, em Kramer x kraemer.

- E se ela se identificar com a Meryl. No filme, ele é uma mulher que não quer se prender à vida doméstica. É dramático demais. Nos filmes, as mulheres não gostam de homens tão perdedores assim.

- Tem razão, tem que ter a medida certa.

- Certo, nada de dramalhão. Que tal um personagem carente, mas também alegre?

- Jim Carey, em Todo Poderoso

- Espalhafatoso demais. Acho que ela não vai gostar

- Alec Guiness, em o Homem do Terno Branco

- Inglês demais e muito antigo.

- Jean Paul Belmondo ou Yves Montand

- Mas nenhum é muito alegre

- Mas são franceses e o charme pode ser uma forma de compensar a falta de alegria

- Não sei, não. Mas ela é uma mulher dominadora. Preciso passar a ideia de que ela não é a única. Que existem outras interessadas.

- Qualquer filme do OO7 com Sean Connery

- Mas, ele não é volúvel demais?

- O Sean Penn?

- De novo um cara que fez papel de viado em Milk. Ela jamais pode pensar em que eu tenha algum tipo de inclinação para ... bem tu sabes para o quê

- Michael Douglas, um cara acima de qualquer suspeita.

- Mas dizem que ele é viciado em sexo. Acho que ele não vai confiar num cara que só pensa naquilo.

- Matt Damon como Jason Bourne, durão, mas fiel aos seus amores?

- Talvez um sujeito cheio de dúvidas existenciais? Não sei se te disse, mas ela é uma intelectual e intelectual não gosta de certezas.

- Certo. James Stewart em Janela Indiscreta ou em qualquer outro filme. Ele sempre está com aquela cara de dúvidas, do sujeito que não sabe onde meter as mãos.

- Compondo um tipo com a mistura de todos esses personagens, você acha que conquisto essa mulher?

- Acho que ela não vai resistir. Mas o que você pretende fazer com ela?

- Entre outras coisas, levá-la para cama. Mas aí, me encho de dúvidas. Ela é uma mulher experiente. Já passou por todos esses filmes e se ela ficar esperando um Humprhey Bogart, um Paul Newmann ou até mesmo um Stallone e der de cara com o Marcello Mastroianni de o Belo Antônio?

- Você tem que buscar alguns apoios químicos e pensar que é o Leonardo de Caprio

- Vou tentar

- Mas atenção então: nada de A Um Passo para a Eternidade com Burt Lancaster e Debora Kerr, principalmente naquela cena dos dois rolando na praia; muito menos O Último Tango em Paris, com Marlon Brando. Manteiga, então, nem pensar. Na tua faixa etária é melhor ir de Clint Eastwood de as Pontes de Madison, namorando a Meryl Streep.

The End

Qualquer semelhança com pessoas vivas ou mortas é mera coincidência.

Marino Boeira é jornalista, formado em História pela UFRGS