Paulo Galvão Júnior lança novo e-Livro

Paulo Galvão lança novo e-Livro

Nas comemorações alusivas aos 25 anos do Plano Real, o economista brasileiro Paulo Galvão Júnior lança o seu décimo segundo eBook de economia intitulado Liberdade Econômica e Igualdade Social.

O governo Itamar Franco dividiu a implantação do Plano Real em três etapas para evitar o congelamento de preços e salários e ao mesmo tempo debelar a hiperinflação no Brasil. A última etapa foi o lançamento da nona e nova moeda brasileira, o real.

Em 1993, a taxa de inflação, medida pelo IPCA do IBGE, atingiu o número recorde de 2.477,15%. No Brasil, há 25 anos, o governo lançou o Plano Real, que entrou em vigor no dia 1º de julho de 1994. O presidente da República da época era Itamar Franco, e Rubens Ricupero era seu ministro do Ministério da Fazenda (atualmente, Ministério da Economia).

Chegando a última fase do Plano Real, em 01 de julho de 1994, foi implementada a nova moeda, o real. Ocorreu então a passagem da Unidade Real de Valor (URV) para o real, cujo valor de 1 URV, uma moeda virtual, era de CR$ 2.750,00 (dois mil e setecentos e cinquenta cruzeiros reais), onde a conversão passou a proporção de 1 URV igual a R$ 1 (um real).

Com muito planejamento do governo Itamar Franco ocorreu a troca do cruzeiro real, a moeda anterior, para a nova moeda, o real. Os brasileiros trocaram CR$ 2.750,00 por R$ 1,00 nos bancos públicos e privados nas cinco regiões do Brasil, um país continental, populoso e emergente. O Brasil a partir do Plano Real (1994) finalmente conquistaria a sua estabilidade econômica.

Hoje disponibilizamos o décimo segundo livro digital de Economia intitulado Liberdade Econômica e Igualdade Social, do economista paraibano Paulo Galvão Júnior, professor de Economia e de Economia Brasileira do IESP Faculdades, colunista do portal NotíciaExtra.Com e colaborador do jornal russo Pravda.Ru na versão em português.

O eBook de economia é gratuito, contém 30 artigos, em 360 páginas, e está disponibilizado em PDF. O leitor interessado em economia basta solicitar pelo WhatsApp: 55 (83) 98773-7712.

Prof. Paulo Galvão Júnior