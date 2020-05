Pedidas medidas extremas contra o Covid-19 em prisão na Bolívia



La Paz, 4 de maio (Prensa Latina) A Ouvidoria da Bolívia, Nadia Cruz, pediu hoje à diretora geral do Regime Penitenciário, Clemente Silva, a aplicação urgente de medidas para impedir o contágio maciço de Covid-19 na prisão da Bahia.

Na penitenciária, em Puerto Suárez, departamento de Santa Cruz, um policial de segurança carrega o Covid-19 e, embora esteja isolado, manteve contatos com seus colegas, a população carcerária e outras pessoas por um dia, disse o defensor.



'Dada essa situação infeliz e considerando o alto risco de espalhar a doença, é urgente tomar medidas extremas para evitar infecções em massa', disse ele.

Ele pediu que os protocolos de contenção sejam aplicados imediatamente, exigindo que o teste seja realizado em toda a população prisional, bem como na segurança e no pessoal da prisão, e mantenha o isolamento correspondente e outras medidas de segurança, acrescentou.



Cruz explicou que desde 25 de abril a polícia de segurança prisional estava em isolamento por se considerar suspeita de ter a doença, o que foi confirmado neste domingo com um teste positivo.



Essa situação é altamente alarmante, dada a realidade daquela prisão, onde 74 pessoas são privadas de liberdade em quatro celas precárias e superlotadas, e o pessoal de segurança que mantém contato permanente com os presos, em meio a medidas de segurança quase nulas.

'Foi avisado que nem as forças de segurança nem as pessoas privadas de liberdade usam bandanas compulsórias (nasobuco), devido à asfixia sentida ou devido ao clima do local que impede a respiração, agravando ainda mais a situação devido a medidas falta de higiene e ausência de desinfecção permanente ', enfatizou o defensor.



Segundo dados das autoridades de saúde do governo de fato, na Bolívia existem 1.594 casos confirmados com o Covid-19 e um registro de 76 mortes.



