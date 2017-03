Irã lança grande exercício naval no norte do Oceano Índico

Forças navais iranianas lançaram a fase final de uma broca de grande escala ao norte DO OCEANO ÍNDICO para melhorar suas capacidades de defesa.

O Comandante da Marinha, Almirante Habibollah Sayyari, anunciou o início da manobra, com o nome do código Velayat 95, no domingo.

"O objetivo da broca Velayat 95 é melhorar as capacidades defensivas do país E ENVIAR A mensagem de paz e amizade do Irã aos países da região", disse o chefe da Marinha a bordo do navio de guerra Sahand.

Os exercícios estão sendo realizados em uma área de 2 milhões de quilômetros quadrados, abrangendo o Estreito de Ormuz, o Mar de Omã, ao norte do Oceano Índico e o Estreito de Bab-el-Mandeb.

Navios de superfície e submarinos e helicópteros navais foram destacados em formações operacionais para realizar missões através das águas.

A broca também envolve forças especiais estacionadas em toda a faixa costeira de Makran no Mar de Omã para ensaiar a defesa das águas iranianas.

Além disso, aviões da patrulha de reconhecimento, hovercraft e drones estão em vigia, monitorando os movimentos de tropas estrangeiras.

Radares avançados, sistemas de sons e sistemas de dispensa de palha fabricados no país, usados para distrair os mísseis guiados pelos radar, também estão sendo testados na broca.

