Projecto académico contribui para uma cultura da Educação sustentável em Angola

O projecto académico "Eu posso tocar o futuro" é um projecto que comporta realizações de palestras em escolas do ensino geral e universitário, formações pedagógicas a professores, consultas multidisciplinares gratis, debates politico-sociais em várias regiões de Angola, entre especialistas, opinion makers, governantes, politicos e cidadãos, orientação vocacional. A Assessoria Académica Angolana (AAA) entende que o projecto servirá para estimular o espírito de cidadania, quer nos governantes quer nos cidadãos, e com isso, contribuir para o desenvolvimento da cultura da Educação e, por conseguinte, do país, numa era em que urge a neessidade do contributo de todos os angolanos.

QUEM: A Assessoria Académica Angolana (AAA).

O QUÊ: realizará o lançamento da primeira edição do projecto "Eu posso tocar o futuro", desta feita, com a palestra sob o tema "Universidade, emprego e a riqueza".

Trata-se de um projecto itinerário, que irá viajar por Angola a dentro, com uma duração de um ano, nesta primeira edição.

QUANDO: o pontapé de saída do projecto dar-se-á neste domingo, 2 de Dezembro do corrente ano, tendo como fim da primeira fase no dia 2 de Dezembro de 2019.

ONDE: o lançamento (este domingo) será na Escola Missionária Mãe de Angola, na 7ª Avenida do Cazenga, ao pé da Polícia Militar (PM), em Luanda. Entretanto, pelas sua natureza itinerante, irá para várias instituições, escolas, universidades, de Luanda e não só.

PORQUÊ: nenhum país desenvolve se a conjuntura educacional for deficitária. E infelizmente, é visível o estado da nossa Educação. Por outro lado, uma nova janela abriu-se em Angola, fruto do novo contexto económico, mas também politico e governativo, realidade que exige maior engajamento de todos, sobretudo, no que diz respeito à cidadania e à educação cerebral. Estamos na era do conhecimento, mas o que mais parece é que o conhecimento ainda é estrangeiroparamuitosangolanos. Portanto, A AAA entendeu não cruzar os braços, não seomente falar, mas agir. Estamos a colocar o nosso bloco para a construção da cultura da Educação em Angola. Afinal, o futuro é consequência de vários presentes.