Proposta cultural mexicana a favor do Vietnã

Na conclusão da Primeira Feira Multicultural de Editores Independentes (FEMEI) na Universidade Obrera de México - Vicente Lombardo Toledano apresentou a proposta de dedicar no próximo ano um dia para homenagear Ho Chi Minh como poeta extraordinário.

A iniciativa importante do PAIS coletivo foi bem-vinda com os organizadores da feira que prometeu incorporá-la em sua segunda edição.

O Coletivo PAIS é uma equipe que dissemina cultura e arte entre sindicatos e promove valores como a solidariedade.

Por esse motivo, o evento cultural teve lugar no sábado, 2 de setembro, na Universidade Obrera do México, no âmbito do 72º aniversário da Independência Nacional da República Socialista do Vietnã.

No simpósio de Sabatino sobre solidariedade com o Vietnã, Lam Quoc Thanh, o primeiro secretário da embaixada do Vietnã no México, participou como palestrante convidado, observando que seu país será o anfitrião da Cúpula da Cooperação Econômica Ásia-Pacífico 2017 (APEC).

Por sua parte, o representante do Coletivo PAIS, Armando Fco Higuera del Reyo, afirmou que o trabalho de Ho Chi Minh deve ser divulgado como um poeta extraordinário e destacar as circunstâncias em que seus poemas foram escritos como aqueles que compõem o Diário da prisão.

Ele também enfatizou que existe uma relação de amizade e cooperação entre as duas nações que é fortalecida.

Os participantes concordaram que a Declaração de Independência do Vietnã de 2 de setembro de 1945 é importante em todo o mundo pelos valores da democracia e da liberdade que inspiram as pessoas.

A participação artística no ato cultural dos 72 anos de Independência do Vietnã foi o dueto La Trova Cosmico que interpretou as canções mexicanas e a Nova Cubana Trova.