Falácia da privatização para redução da dívida da Petrobras

Na divulgação dos resultados do 2o trimestre de 2019, a atual direção da Petrobrás reafirma que os desinvestimentos são necessários para reduzir o endividamento.

Nossa Associação reitera que as reduções da dívida e da alavancagem da Petrobrás têm sido utilizadas como pretexto para a privatização dos ativos da companhia.

A Petrobrás reduziu sua dívida líquida de US$ 115,4 para US$ 69,4 bilhões e sua alavancagem (dívida liquida / EBITDA ajustado) de 4,25 para 2,20, entre o final de 2014 e de 2018.

Nesse mesmo período de quatro anos, a Petrobrás vendeu ativos no valor de US$ 18,72 bilhões. Deste total, os valores efetivamente recebidos em caixa totalizaram US$ 11,81 bilhões

Esta dívida poderia ser reduzida, mesmo sem a entrada no caixa dos US$ 11,81 bilhões. Na realidade, as privatizações tiveram influência pouco relevante, de apenas 25%, na redução do endividamento líquido da companhia entre o final de 2014 e de 2018.

Publicamos estudo detalhado sobre o tema e agora um vídeo.

Felipe Coutinho

Presidente da Associação dos Engenheiros da Petrobrás (AEPET)