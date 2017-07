Monica Apostólico da dicas de como malhar e secar em casa

Com 59 kg e 1,67 de altura, a paulistana Monica Apostólico de 37 anos é formada em educação física e certificada em pilates, onde trabalha com treinamento funcional, personal trainer, além é claro do próprio pilates.

Apesar da pouca estatura, a leonina mostra muita garra e determinação, e se inspira na frase de William Shakespeare, em que diz: "... O tempo é algo que não volta atrás. Por isso plante seu jardim e decore sua alma, Ao invés de esperar que alguém lhe traga flores..."

Dona de um par de olhos azuis encantador, Monica já trabalhou por muitos anos como instrutora esportiva em navios de cruzeiros, além de ter sido a personal trainer do baixista Mingau do grupo 'Ultraje a Rigor', e também ter sido professora de pilates do apresentador do gazeta esportiva, Celso Cardoso.



Na época em que trabalhava no navio, a beldade dava aulas de ginástica e dança para os passageiros, o que recorda com muita satisfação cada momento vivido durante as viagens em que realizava a trabalho e que era pura diversão para todos! Ainda faz questão de recordar que foi responsável por diversas pauta nas revistas 'corpo a corpo' e 'dieta já' sobre dicas de exercícios e qualidade de vida.



Extremamente confiante e sincera, características herdada de seu signo leão, Monica criou um canal no YouTube com a intenção de ajudar as pessoas que por algum motivo não conseguem treinar em uma academia ou com personal, e da dicas para treinarem em casa e conseguirem atingir seus objetivos, obtendo maior qualidade de vida, auto estima é bem estar!

Crédito das Fotos: Thiago Marzano / Renato Cipriano - Divulgação