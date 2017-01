O governo iraniano condenou veementemente um atentado com carro-bomba no norte da capital iraquiana

O porta-voz do Ministério das Relações Exteriores do Irã, Bahram Qassemi, disse na segunda-feira que a região, particularmente o Iraque, vem testemunhando o aumento dos ataques terroristas nos últimos dias.

Tais atos de terror são a reação dos terroristas Takfiri às suas derrotas esmagadoras na região nas últimas semanas, disse ele, acrescentando que também é o resultado da falta de firme determinação daqueles meramente afirmando estar lutando contra o terrorismo na região e por toda parte o mundo (coalisão dos EUA).

O porta-voz iraniano expressou esperança de que as estratégias políticas no Ano Novo reforçaria a unidade entre os países em uma tentativa de eliminar o terrorismo. Qassemi também ofereceu condolências ao governo e ao país iraquianos, bem como às famílias enlutadas das vítimas do ataque terrorista de segunda-feira.

Pelo menos 39 pessoas morreram e 57 ficaram mais feridas depois que um atentado terrorista com carro-bomba balançou uma movimentada praça em Sadr City, um bairro suburbano de Bagdá, povoado por xiitas.

Os relatórios disseram que um caminhão explosivo-carregado foi detonado em um mercado ao ar livre, batendo banco de jornais e um posto de controle próximo da polícia.

Nove das vítimas eram passageiros a bordo de um micro ônibus que estava passando pela praça no momento, enquanto três policiais também estavam entre as vítimas.

Os terroristas de Daesh reivindicaram a responsabilidade do ataque. Eles conduzem regularmente ataques semelhantes contra civis no país em conflito.

Três explosões de bomba mataram 29 pessoas em Bagdá no sábado, enquanto um ataque perto da cidade de Najaf custou à vida de sete policiais no domingo.

Daesh reivindicou a responsabilidade para ambos os assaltos. A horrenda violência tem atormentado partes do Iraque desde que os terroristas de Daesh montaram uma ofensiva e assumiram o controle de partes do território iraquiano há mais de dois anos.

Soldados do exército iraquiano e aliados combatentes estão liderando operações para reconquistar regiões sob controle de terroristas.

Dados de relatórios mensais emitidos pela Missão de Assistência das Nações Unidas para o Iraque (UNAMI) mostram que atos de terrorismo mataram um total de 12.038 iraquianos e feriram 14.411 outros em 2016.

